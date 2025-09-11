Luka Dončić si lamenta degli arbitri nella sconfitta della Slovenia contro la Germania all'EuroBasket

HQ

Luka Dončić non era contento della partita di mercoledì contro la Germaniay all'EuroBasket. Nessuno lo farebbe se la tua squadra perde dopo che hai segnato 39. Tuttavia, anche se si è trattato di una partita combattuta tra due potenze del basket, Doncic e il resto dei giocatori e degli allenatori sloveni pensano di essere stati danneggiati dalle decisioni dell'arbitro.

Alla Germania sono stati assegnati 37 tiri liberi (30 convertiti), mentre alla Slovenia sono stati assegnati 25 tiri liberi, convertendone 20.

"Per prima cosa, ho preso un fallo tecnico, a due minuti dall'inizio di una partita, per aver urlato 'ciao', ma ok. In un quarto di finale, questo non dovrebbe accadere, non importa che tipo di giocatore tu sia. Se non ricevi nemmeno un avvertimento prima, allora non lo so. Ma è un quarto di finale, lottare per una semifinale, quindi non so davvero come abbiano fatto", si è lamentato Dončić su Sport TV (via Eurohoops).

"Ho preso un quarto fallo all'inizio del terzo quarto, quindi non era mai successo prima in vita mia", ha detto la stella dei Lakers. Ma non è stato l'unico a lamentarsi: Klemen Prepelic ha anche suggerito che non è normale che "una squadra tiri 13 tiri liberi negli ultimi due minuti di un quarto di finale di Eurobasket, soprattutto considerando quanti falli subisce Doncic in ogni giocata".