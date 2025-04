Luka Joviç nega all'Inter il triplete, il Milan raggiunge la finale di Coppa

HQ

I sogni dell'Inter per il triplete sono stati infranti da Luka Jović, giocatore serbo che è stato assente per la maggior parte della stagione con il Milan, ed è stato persino tagliato dalla rosa del Milan in Champions League. Tuttavia, l'ex giocatore del Real Madrid ha colto l'opportunità nella semifinale di ritorno vinta per 3-0 contro l'Inter nel Coppa Italia, segnando due volte. Tijjani Reijnders ha segnato il terzo gol per una squadra con la massima efficienza (3 tiri in porta, 3 gol) nonostante l'Inter abbia dominato il pallone.

Meno un colpo di scena e più la conferma di uno strano fenomeno: il Milan ha languito in campionato, nono, quasi senza possibilità di raggiungere nemmeno i posti in Conference League, ma è riuscito nelle competizioni nazionali... e in particolare, contro l'Inter: ha trasformato da 0-2 a 3-2 nella finale di Supercoppa, e ora è arrivata alla finale di Coppa Italia, battendo la capolista Inter.

L'altra finalista di Coppa Italia sarà probabilmente Bolonia, che all'andata gode di tre gol di vantaggio sull'Empoli. La gara di ritorno si giocherà questa sera alle 21:00. La finale si terrà il 15 maggio.

Nel frattempo l'Inter avrà un po' di tempo in più per riposare in vista della prossima partita di campionato, spostata da sabato a domenica a causa dei funerali di Papa Francesco, e tre giorni dopo della semifinale di Champions League contro l'Inter.