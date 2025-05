Luka Modric annuncia l'intenzione di lasciare il Real Madrid

HQ

Sapevamo che l'orologio stava ticchettando sull'ora di Luka Modric alle Real Madrid. Il centrocampista croato, che gioca per la squadra spagnola dal 2012, vincendo innumerevoli trofei tra cui un Pallone d'Oro ed essendo considerato uno dei giocatori individuali più decorati di tutti i tempi, ha ora deciso di lasciare la squadra.

Questa informazione arriva dallo stesso Modric, che condivide in una lunga dichiarazione su Instagram che rimarrà con la squadra per il Club World Cup in estate, ma che dopo uscirà e farà spazio al sangue nuovo che sta arrivando.

Dopo la traduzione, Modric ha dichiarato: "Il momento è arrivato. Il momento in cui non avrei mai voluto arrivare, ma questo è il calcio, e nella vita tutto ha un inizio e una fine... Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu.

"Sono arrivato nel 2012 con la voglia di vestire la maglia della squadra più bella del mondo e con l'ambizione di fare grandi cose, ma non potevo immaginare cosa sarebbe successo dopo.

"Giocare al Real Madrid ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona.

"Sono orgoglioso di aver fatto parte di una delle epoche di maggior successo del miglior club della storia".

Modric continua notando che durante il suo periodo con Real Madrid, " ha vinto tutto ed ero molto felice", e che non sa "come spiegare il legame speciale che ho con [i fan] e quanto mi sono sentito e mi sento sostenuto, rispettato e amato". Conclude dicendo che " se ne va con il cuore pieno. Pieno di orgoglio, gratitudine e ricordi indimenticabili".

Con la partenza di Modric quest'anno, l'Real Madrid impeccabile centrocampo degli anni 2010 è stato praticamente completamente sventrato, poiché Toni Kroos si è ritirato l'anno scorso, Casemiro si è trasferito aManchester United prima di allora e anche una manciata di altri se ne sono andati negli ultimi anni.