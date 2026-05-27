Luka Modrić annuncierà il suo ritiro dopo i Mondiali, secondo fonti

HQ

Luka Modrić annuncierà il suo ritiro dal calcio dopo i Mondiali 2026, dopo che il suo club, l'AC Milan, non si è qualificato per la Champions League la prossima stagione. Il Milan ha chiuso la stagione al quinto posto, a un punto dal Como, e giocherà Europa League la prossima stagione: un miglioramento rispetto all'anno scorso, dove aveva chiuso ottavo e non era riuscito a partecipare a nessuna competizione europea, ma non come Modrić si aspettava: la sua ristrutturazione al Milan dipendeva dalla condizione che la squadra si qualificasse per la massima competizione.

Senza la Champions League, Luka Modrić ha perso interesse a proseguire con il Milan e, dopo aver rispettato il contratto annuale, non si prevede che rinnovi. Invece di cercare un altro club che lo assuma, Modrić annuncierà il suo ritiro dal calcio professionistico dopo i Mondiali, secondo un rapporto del giornalista italiano Nicolò Schira.

Secondo AS, la sua decisione arriva dopo un paio di giorni di riflessione sul futuro e, sebbene il club cercherà di convincerlo del contrario, sembra che giocare forse l'ultima stagione della sua carriera (compirà 41 anni a settembre) in Europa League non sia abbastanza allettante per il vincitore di sei Champions League con il Real Madrid e il Pallone d'Oro.

Modrić lasciò il Milan dopo un anno di turbolenti, con i tifosi che protestavano per le scarse prestazioni della squadra nelle ultime parti della stagione e per la perdita dell'allenatore Massimilaino Allegri e della maggior parte dei dirigenti sportivi, tra cui il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani, tutti licenziati. Ma prima, ha un ultimo Mondiale da disputare, con partite della fase a gironi contro Inghilterra, Panama e Ghana.