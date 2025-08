Luka Modrić spiega perché ha scelto il Milan: "Un tempo era quello che è il Real Madrid oggi"

HQ

Luka Modrić ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan. Il giocatore croato ha lasciato il Real Madrid dopo 12 anni, una mossa a sorpresa vista la sua età (compie 40 anni a settembre), ma che ha deliziato i tifosi del club italiano, uno dei più decorati del paese, che attualmente sta soffrendo. La scorsa stagione si è classificata ottava, il che significa che il Milan non giocherà in nessuna competizione europea il prossimo anno.

Tuttavia, per Modrić è stata una "scelta facile", quando ha appreso che il club "credeva ancora che potesse ancora giocare ai massimi livelli", affermando che la decisione è arrivata molto rapidamente dopo la sua ultima partita (emozionante) a Madrid.

"Sono cresciuto guardando il calcio italiano e la mia squadra italiana preferita è sempre stata il Milan. Il mio idolo in quella squadra era Zvonimir Boban. Ho sempre avuto un legame speciale con il Milan.", ha detto, spiegando che il calcio italiano è molto popolare in Croazia.

Modrić ha anche detto che Zlatan Ibrahimović e Carlo Ancelotti gli hanno detto grandi cose sul club, che è il secondo dopo il Real Madrid con più Champions League o Coppe dei Campioni: sette, l'ultima nel 2007. Il Milan ha vinto anche la Serie A nel 2022, ma è il suo unico titolo importante nell'ultimo decennio (niente titoli europei dal 2007 e niente Coppa Italia dal 2003).

È stato forse sorprendentemente franco sullo stato attuale del club. "Ho trascorso 13 anni nel club più grande del mondo e ora arrivo in un club che negli anni precedenti era quello che è oggi il Real Madrid. L'hanno persa da qualche parte lungo la strada. Il Milan deve sforzarsi di tornare a quel livello, e sta a me fare del mio meglio quest'anno e godermelo", ha detto.

"Dobbiamo essere umili e lavorare sodo per riportare la squadra ai massimi livelli. Sono molto competitivo e voglio trasmetterlo alla squadra. L'obiettivo minimo è qualificarsi per il Champions League, ma il Milan deve lottare per vincere i titoli: questo è il mio obiettivo, e dovrebbe essere lo stesso per tutti".

