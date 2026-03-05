Luke Donald nominato capitano europeo per la terza Ryder Cup consecutiva

HQ

La squadra europea di golf nella Ryder Cup ha nominato Luke Donald capitano per la terza edizione consecutiva, non sorprende dato l'eccellente record dell'ex golfista inglese, con due vittorie consecutive per la squadra americana nel 2023 (Roma) e nel 2025 (New York). La vittoria dello scorso anno è stata particolarmente degna di nota data l'ostilità dei tifosi americani verso i giocatori europei.

Il ritorno di Donald in Ryder Cup sarà particolarmente emozionante per il 48enne, poiché la coppa del 2027 si terrà in Irlanda, dove ha gareggiato come giocatore nella Ryder Cup 2006, vincendo tutte e tre le sue partite sotto la guida di Ian Woosnam.

"Le ultime due Ryder Cup hanno significato molto per me e la mia famiglia. Non immaginavo che questa terza volta sarebbe arrivata," ha detto Donald in una dichiarazione, tramite Reuters. "Festeggiando quella domenica sera a New York dopo una settimana stressante in un ambiente difficile, pensavo che forse il mio compito fosse finito. Ma forse c'è un po' più di storia da raccontare.

Questo percorso da capitano in Ryder Cup mi ha dato così tanta concentrazione, così tanto scopo e non lo do per scontato. È un vero privilegio e non vedo l'ora di affrontare un'altra Ryder Cup in casa."

Ora la domanda è quali giocatori saranno selezionati per la squadra europea e se l'americano nominerà un nuovo capitano dopo che Keegan Bradley ha subito due sconfitte consecutive. Circolano voci secondo cui Tiger Woods, pur essendo teoricamente ancora un giocatore attivo di golf, prenderà il posto come nuovo capitano della squadra americana nella Ryder Cup 2027.