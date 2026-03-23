Luke Humphries vince il Belgian Open di freccelle, scherzando sul fatto di essere il "secondo migliore al mondo" dopo l'eliminazione di Littler
Luke Littler ha subito un'eliminazione al terzo turno agli Open del Belgio.
Solo pochi giorni dopo il suo miracoloso ritorno nella Premier League Darts a Dublino contro Gerwyn Price, Luke Littler ha subito una sorprendente eliminazione al Belgian Darts Open, la sua prima sconfitta in un torneo di classifica dallo scorso ottobre. Littler è stato sconfitto 6-5 dall'olandese Niels Zonneveld, classificato 39° al mondo, al terzo turno, interrotto a una striscia di 12 partite imbattute nel torneo e ha frustrato le sue speranze di una tripletta in Belgio dopo le vittorie del 2024 e 2025.
Invece, è stato Luke Humphries a conquistare il premio a Wieze, battendo Jonny Clayton 8-6, dopo aver battuto Chris Dobey nei quarti di finale e Michael van Gerwen in semifinale.
Dopo la vittoria, ha scherzato dicendo che "continuerà a cercare di essere il secondo miglior giocatore al mondo, a quanto pare", come riportato dalla BBC, un omaggio al ragazzo che lo ha escluso dalla classifica mondiale PDC a novembre. "Sono semplicemente dedicato e lavoro così duramente per spingere ogni giocatore di freccette e diventare la migliore versione di me stesso".