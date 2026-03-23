Luke Humphries vince il Belgian Open di freccelle, scherzando sul fatto di essere il "secondo migliore al mondo" dopo l'eliminazione di Littler

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Solo pochi giorni dopo il suo miracoloso ritorno nella Premier League Darts a Dublino contro Gerwyn Price, Luke Littler ha subito una sorprendente eliminazione al Belgian Darts Open, la sua prima sconfitta in un torneo di classifica dallo scorso ottobre. Littler è stato sconfitto 6-5 dall'olandese Niels Zonneveld, classificato 39° al mondo, al terzo turno, interrotto a una striscia di 12 partite imbattute nel torneo e ha frustrato le sue speranze di una tripletta in Belgio dopo le vittorie del 2024 e 2025.

Invece, è stato Luke Humphries a conquistare il premio a Wieze, battendo Jonny Clayton 8-6, dopo aver battuto Chris Dobey nei quarti di finale e Michael van Gerwen in semifinale.

Dopo la vittoria, ha scherzato dicendo che "continuerà a cercare di essere il secondo miglior giocatore al mondo, a quanto pare", come riportato dalla BBC, un omaggio al ragazzo che lo ha escluso dalla classifica mondiale PDC a novembre. "Sono semplicemente dedicato e lavoro così duramente per spingere ogni giocatore di freccette e diventare la migliore versione di me stesso".