Luke Littler ammette che i fischi lo hanno "messo alla prova" ma è cresciuto mentalmente

Luke Littler è arrivato alle semifinali del Campionato Mondiale PDC con una partita più rilassata nei quarti di finale, una vittoria per 5-0 su Krzysztof Ratajski, rispetto agli ottavi di finale contro Rob Cross (3-2), dove è stato fischiato dal pubblico. Martedì, Littler ha reagito con sfida, dicendo che "non gli importava, davvero non gli importava" e urlando che "stavano pagando il suo premio", ma era chiaro che ciò lo colpiva.

Dopo la partita di giovedì, Littler ha detto che "è cresciuto mentalmente": "So come affrontare la cosa e penso che il gioco di Rob Cross mi abbia sicuramente messo alla prova. Ma sì, ce l'ho fatta. Nei giochi futuri so come affrontarla e superarla."

Littler sembrava ammettere che lui e la sua famiglia erano nervosi perché "prima di tutto ciò, famiglia e amici erano tipo, qualunque cosa succeda, succede". Ma martedì ha sentito meno fischi, e " appena sono salito sul palco, il pubblico è stato assolutamente incredibile."

"Appena sono salito sul palco, ho applaudito tutti per farli sapere, li voglio di nuovo dalla mia parte. Stasera erano dalla mia parte e ho portato a termine il lavoro. Quindi spero che domani sia di nuovo lo stesso."

Littler affronterà Ryan Searle in semifinale alle 19:00 GMT, alle 20:00 CET di venerdì.