Luke Littler batte Humphries al World Grand Prix di freccette, ma quanto ci vuole per essere il numero 1 del mondo?

HQ

Luke Littler, il fenomeno di 18 anni nelle freccette, che ha fatto la storia come il più giovane campione del mondo di freccette quando aveva ancora 17 anni all'inizio del 2025. E lo scorso fine settimana, ha mostrato ancora una volta il suo dominio in questo sport battendo Luke Humphries 6-1 al World Grand Prix, il suo primo titolo in assoluto alla competizione Professional Darts Corporation (PDC).

Tuttavia, Littler è ancora il numero 2 al mondo nelle freccette e Humphries mantiene il numero 1 al mondo nonostante la sua sconfitta. Nelle freccette, l'ordine di merito PDC, o classifica mondiale, è determinato in base al premio in denaro vinto negli ultimi due anni nei tornei di classifica PDC. Con 1.736.250 sterline, il 30enne Luke Humphries è ancora il numero 1 del mondo, con un importo totale che è aumentato di 60.000 sterline dopo essere stato finalista a Leicester domenica.

Molto indietro c'è Michael van Gerwen, con 726.250 sterline, che è stato il numero 1 del mondo tra il 2014 e il 2021.

Ma Littler ha aumentato i suoi guadagni di £ 1.665.500 con £ 120.000 di premio in denaro da Grand Prix, e gli mancano solo circa £ 70.000 per catturarlo. Con i Campionati Europei e le finali del Campionato dei Giocatori ancora da disputare quest'anno, potrebbe raggiungerlo. Questi sono due dei dieci eventi principali del PDC che si tengono ogni anno e che Littler non ha ancora vinto: ne ha vinti sette, l'unico altro rimasto è il Masters.