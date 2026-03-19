Luke Littler compie una rimonta sorprendente: da 5-0 a 6-5 nelle freccette di Premier League a Dublino

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Luke Littler realizzò una delle più grandi rimonta viste nelle freccette alla Premier League Darts di Dublino. Il diciannovenne campione del mondo è passato da un 5-0 sotto a vincere la settima serata della Premier League Darts, disputata a Dublino, battendo il gallese Gerwyn Price, che aveva vinto a Dublino lo scorso anno.

Littler aveva già battuto Michael van Gerwen 6-5 in semifinale, mentre Price aveva battuto Luke Humphries 6-1 nell'altra semifinale.

La Premier League Darts 2026 è iniziata a febbraio e durerà fino al 21 maggio. Jonny Clayton guida la classifica con 19 punti, seguito da Luke Littler (16 punti), Price (12 punti) e Luke Humphries (11 punti), superando Gian van Veen che era quarto prima di stasera.

I quattro migliori giocatori (degli otto che partecipano) accederanno ai play-off. Luke Humphries ha vinto nel 2025, e Littler ha vinto l'edizione 2024, quando aveva solo 17 anni, e ha scioccato il mondo dei dardi con la sua abilità, che rimane senza pari.