Luke Littler compie una rimonta sorprendente: da 5-0 a 6-5 nelle freccette di Premier League a Dublino
Luke Littler era sotto di cinque punti, ma approfittò degli errori di Gerwyn Price.
Luke Littler realizzò una delle più grandi rimonta viste nelle freccette alla Premier League Darts di Dublino. Il diciannovenne campione del mondo è passato da un 5-0 sotto a vincere la settima serata della Premier League Darts, disputata a Dublino, battendo il gallese Gerwyn Price, che aveva vinto a Dublino lo scorso anno.
Littler aveva già battuto Michael van Gerwen 6-5 in semifinale, mentre Price aveva battuto Luke Humphries 6-1 nell'altra semifinale.
La Premier League Darts 2026 è iniziata a febbraio e durerà fino al 21 maggio. Jonny Clayton guida la classifica con 19 punti, seguito da Luke Littler (16 punti), Price (12 punti) e Luke Humphries (11 punti), superando Gian van Veen che era quarto prima di stasera.
I quattro migliori giocatori (degli otto che partecipano) accederanno ai play-off. Luke Humphries ha vinto nel 2025, e Littler ha vinto l'edizione 2024, quando aveva solo 17 anni, e ha scioccato il mondo dei dardi con la sua abilità, che rimane senza pari.