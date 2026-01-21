Luke Littler di nuovo in cima con la vittoria al Masters di Dardiche in Arabia Saudita

HQ

Poco dopo la sua vittoria per 7-1 su Gian van Veen al World Darts Championship all'inizio del nuovo anno, un risultato che ha visto Luke Littler incoronato due volte consecutive World Champion, il talento inglese ora diciannovenne ha presto assaporato la sconfitta per la prima volta dopo mesi quando Gerwyn Price lo ha eliminato dall'evento Bahrain Darts Masters. Tuttavia, la sconfitta non è qualcosa che Littler tende a sopportare e già è tornato in cima.

Il torneo Saudi Arabian Darts Masters è giunto al termine e Littler ha chiuso l'evento con un'altra vittoria. Battendo Michael van Gerwen in una vittoria molto più intensa per 8-5, Littler ha conquistato il suo primo trofeo di questa nuova stagione, e probabilmente ha anche prolungato quanto tempo continuerà a regnare come numero 1 del mondo, dato che con questa vittoria ha solo ampliato il suo vantaggio. Per riferimento, il regno di dominio di Littler è stato così estremo che è stato confermato come numero 1 al mondo per la maggior parte del resto dell'anno anche senza dover lanciare un dardo in quel periodo...

Tuttavia, lo farà poiché il PDC World Masters si svolge tra il 28 gennaio e il 1° febbraio ed è uno dei due PDC Premier Events rimasti che deve ancora vincere prima di completare la collezione, l'altro è il European Championship (di solito tenuto in ottobre). E lui è ancora un adolescente per un altro anno, avendo compiuto solo 19 anni oggi, 21 gennaio...