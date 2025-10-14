Luke Littler, numero 2 del mondo, sconfitto da Beau Greaves, numero 1 del mondo femminile WDF

HQ

Solo un giorno dopo aver battuto il numero 1 al mondo Luke Humphries (Professional Darts Corporation (PDC) e aver vinto il World Grand Prix di freccette, Luke Littler è stato sbalordito da Beau Greaves, 6-5, al Campionato mondiale giovanile a Minehead, in Inghilterra, un torneo giocato tra giocatori di età compresa tra 16 e 23 anni.

Beau Greaves, 21 anni, numero 1 del mondo femminile della World Darts Federation e tre volte campionessa del mondo femminile WDF, ha sconfitto Littler in semifinale, 6-5, e affronterà il campione in carica Gian van Veen nella finale il 23 novembre.

Littler, 18 anni, giocava già a 17 anni a livello senior, sbalordindo anche i giocatori più esperti. Ha già vinto il Campionato del Mondo Giovanile nel 2023, quando aveva 16 anni. Il suo obiettivo è ora quello di raggiungere Humphries come numero 1 del mondo, qualcosa che potrebbe ottenere se vincesse più di 70.000 sterline di premi in denaro, poiché il PDC decide la classifica mondiale in base al premio in denaro vinto negli ultimi due anni.