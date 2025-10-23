Luke Littler potrebbe diventare il numero 1 del mondo nelle freccette per la prima volta questo fine settimana

HQ

La superstar delle freccette adolescente Luke Littler potrebbe diventare oggi per la prima volta il numero 1 al mondo nelle freccette. Dopo il suo successo al World Grand Prix di freccette, il 18enne è a soli 52.500 sterline dal numero 1 del mondo Luke Humphries. Nella classifica mondiale PDC (Professional Darts Corporation), o Ordine di Merito, è decisa dai premi in denaro vinti nelle competizioni ufficiali negli ultimi due anni.

Questa settimana si svolgono i Campionati Europei in Germania. La competizione inizia giovedì e sia Littler che Humphries partecipano per un primo premio di £ 120.000. Ciò significa che, se Littler vincesse, supererebbe Humphries nell'Ordine Mondiale al Merito. Humphries ha attualmente 1,73 milioni di sterline e Littler 1,68 milioni di sterline. Molto più indietro c'è Michael van Gerwen, con 760.000 sterline.

Littler non ha nascosto la sua ambizione di essere il numero 1 del mondo, dopo aver preso d'assalto il mondo delle freccette l'anno scorso quando aveva ancora 17 anni. Se non lo vince questo fine settimana (i Campionati Europei terminano domenica), potrebbe comunque raggiungerlo nel Grand Slam of Darts (8-16 novembre), nelle finali del Players Championship (21-23 novembre) e infine nei Campionati del Mondo l'11 dicembre.

Ulteriori letture: Luke Littler, numero 2 del mondo PDC, sconfitto da Beau Greaves, numero 1 del mondo femminile WDF