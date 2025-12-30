Luke Littler risponde ai fischi al PDC World Darts Championship: "Paghi il mio premio"

HQ

Il campione mondiale in carica di freccette Luke Littler, diventato il più giovane campione del mondo lo scorso gennaio a 17 anni e recentemente il numero 1 mondiale più giovane a 18 anni, ha raggiunto gli ottavi di finale della competizione ma è stato messo al lavoro quando Rob Cross ha quasi sconvolto.

Cross, che aveva vinto il Campionato del Mondo nel 2018 ma aveva recentemente sceso di livello entrando nel torneo come testa di serie 17, ha superato Littler più volte durante la partita ed è stato aiutato dal pubblico, che ha preso le sue parti invece che con Littler. Littler è migliorato, con una media di 106,58 e 17 massimi, e l'incontro è finito 4-2 e Littler è stato fischiato, ma ha detto che non gli dispiaceva ed è stato sfidante con il pubblico.

"Non mi disturba. Non mi importa affatto. Voi pagate i biglietti e pagate il mio premio, quindi grazie per avermi fischiato, grazie. Dai!", urlò. "Nessuno voleva che vincessi, ma ho dimostrato loro che si sbagliavano ancora una volta" ha aggiunto Littler a Sky Sports. "È così com'è. Vogliono che vinca l'outsider e vogliono che i favoriti escano. Dovevo solo togliermi di mezzo e portare a termine il mio lavoro."

I quarti di finale del Campionato Mondiale di Freccette si giocheranno il giorno di Capodanno.