Luke Littler "spunta la lista" di un altro torneo di freccette che non ha ancora vinto

Luke Littler ha vinto la finale del PDC Players Championship e ha "spuntato la lista" in uno dei pochi tornei di freccette che non aveva ancora vinto, dopo aver battuto Nathan Aspinall 11-8. Littler, 18 anni, è diventato numero 1 al mondo nella Professional Darts Corporation (PDC) all'inizio di questo mese, superando Luke Humphries, che lo aveva battuto nel Players Championship lo scorso anno e aggiunto £15.000 al suo premio.

"Sono molto orgoglioso di aver spuntato questa dalla lista. Ora ne restano solo due", ha detto Littler a ITV dopo la vittoria. In seguito ha twittato lo stesso messaggio, riferendosi al Campionato Europeo e al World Masters come agli unici titoli importanti ancora da vincere per il giovane superstar.

"All'inizio della mia carriera ero semplicemente me stesso, ma ora sto iniziando a lasciare uscire un po' più di emozioni e sta dando i suoi frutti. Sono molto orgoglioso di sollevare questo trofeo, e ora tutti gli occhi sono puntati sul grande premio al Campionato del Mondo", ha detto, riferendosi al torneo che si terrà dall'11 dicembre al 3 gennaio.