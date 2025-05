Luke Littler vince il 16° turno di freccette della Premier League, confermati i posti nei playoff

HQ

Luke Littler è l'adolescente prodigio delle freccette che sembra migliorare sempre di più. Dopo essere stato incoronato campione del mondo all'inizio del nuovo anno, il giovane talento è fuggito anche con la stagione di freccette 2025 Premier League nel tentativo di difendere il suo titolo 2024 Premier League. A tal fine, la difesa del titolo di Littler continuerà come previsto poiché si è assicurato il suo posto nei playoff.

La fase di campionato del torneo vede tutti e otto i giocatori sfidarsi su base settimanale, a caccia di una delle quattro posizioni nei playoff. Con la 16esima e ultima serata di azione conclusa ieri, ora abbiamo la conferma ferma sui quattro giocatori qualificati e anche che Littler ha concluso la fase di campionato in cima.

Dopo essersi assicurato sei vittorie totali in 16 tornei e un totale di 45 punti, Littler è in cima alla classifica, davanti al suo attuale rivale più vicino, Luke Humphries, che ha concluso la fase di campionato con 34 punti e tre vittorie. Gli altri due posti per i playoff sono andati a Nathan Aspinall (26 punti e due vittorie) e Gerwyn Price (24 punti e tre vittorie).

Ciò significa che anche il tabellone dei playoff è fissato, con il primo classificato Littler che affronta il quarto classificato Price, mentre la seconda semifinale vede Humphries combattere con Aspinall.

Entrambe le partite e il gran finale tra le due vincitrici delle semifinali si svolgeranno al O2 Arena di Londra la prossima settimana, il 29 maggio.