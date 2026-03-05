L'ultima espansione di Atomic Heart esce questo aprile
Blood on Crystal porta un finale epico e sembra offrire una chiusura a uno dei finali del gioco principale.
Lo sparatutto del 2023 Atomic Heart ha avuto parecchi DLC finora, ma la quarta espansione - Blood on Crystal - chiuderà finalmente la porta alla sua storia principale. Dopotutto, dobbiamo arrivare a Atomic Heart II prima o poi.
Dopo uno dei finali del gioco principale, l'espansione finale di Atomic Heart ci vede prepararci ad affrontare il cattivo CHAR-les in un ultimo scontro. Armati di nuovi poteri e armi raccolte dagli altri DLC, saremo messi alla prova contro alcuni nemici sperimentali che bloccano la strada verso il nostro obiettivo.
L'espansione Blood on Crystal per Atomic Heart viene lanciata il 16 aprile. Verrà lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Forse, con la storia conclusa, potremmo vedere un giorno il lancio di un'edizione completa su Switch 2.