L'ultima Focus ST ha lasciato la linea di produzione Ford

Nel 2023, Ford ha annunciato la chiusura di entrambi i programmi Focus ST e RS, il che ha causato grande tristezza tra molti fanatici delle hot hatch, e ora, oggi, il colosso di Detroit annuncia di aver prodotto l'ultima auto Ford Focus ST che costruirà mai.

Questo è stato assemblato nella fabbrica tedesca di Ford. Ford ha perso in Europa negli ultimi tre anni e ha visto un calo significativo delle vendite, a cui spera di porre rimedio rinnovando e cambiando il suo programma di modelli.