L'ultima gemma di Double Fine non riesce ad attirare i giocatori su Steam

Siamo stati viziati a morte da Double Fine con diverse uscite eccezionali nell'ultimo decennio. Da Psychonauts 2 a Broken Age, per non parlare delle rimasterizzazioni molto rispettose di molti classici punta e clicca come Day of the Tentacle, Grim Fandango e Full Throttle.

Ma il nuovo titolo dello studio Keeper, in cui si gioca nei panni di un Faro (sì, davvero) sembra avere difficoltà, almeno su Steam. E mentre il concetto un po' bizzarro e astratto è stato accolto calorosamente dalla critica, incluso noi di Gamereactor, dove abbiamo salutato il gioco come un meraviglioso mix di gameplay unico e ambienti surreali, non è riuscito ad attirare un pubblico.

Al momento della stesura di questo articolo, ci sono solo 140 giocatori attivi nel gioco su Steam, con un picco di 165 all'inizio di questo pomeriggio, quando è stato lanciato. Quindi la domanda è: perché? Questi sono numeri incredibilmente bassi e ci si potrebbe chiedere se il problema sia con un marketing poco brillante o un concetto che sembra troppo stravagante per la maggior parte dei giocatori. Tuttavia, ovviamente speriamo che Keeper accenda la luce nei prossimi giorni, attirando più giocatori.

Se non hai ancora letto la nostra recensione di Keeper, per favore fallo.

Allora, cosa ne pensate? Keeper è stato semplicemente trascurato, o i giocatori semplicemente non sono interessati?