L'ultima Nissan GT-R (R35) è stata costruita

Nissan ha annunciato la scorsa settimana di aver prodotto l'ultima Nissan GT-R che uscirà dagli stabilimenti di Nismo a Tochigi, in Giappone. Dalla sua prima uscita nell'estate del 2008 sono state prodotte 48.000 auto e in questo periodo, "Godzilla" ha battuto molti record, impressionato gli acquirenti e la stampa automobilistica, i rivali e gli scettici, e ha dimostrato a tutto il mondo delle auto sportive che le prestazioni delle supercar non devono costare una fortuna. Ognuna di queste 48.000 GT-R costruite fino alla scorsa settimana e dall'estate del 2008 è dotata dell'ormai iconico motore VR38, che è stato costruito da soli nove samurai certificati per il motore nella fabbrica di Tochigi, e qui a Gamereactor siamo più che felici di salutare Godzilla mentre cavalca verso il tramonto.

Ivan Espinosa, CEO Nissan:

"Dopo 18 anni straordinari, la R35 GT-R ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'automobile. La sua eredità è una testimonianza della passione del nostro team e della lealtà dei nostri clienti in tutto il mondo. Grazie per aver fatto parte di questo straordinario viaggio. Ai numerosi fan della GT-R in tutto il mondo, voglio dirvi che questo non è un addio alla GT-R per sempre, è il nostro obiettivo che la targhetta GT-R un giorno faccia il suo ritorno". Ecco