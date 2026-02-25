L'ultima offerta di acquisizione di Paramount Skydance da parte di Warner Bros. potrebbe essere "superiore" a quella di Netflix

HQ

Per mesi, nonostante Paramount Skydance abbia scartato ben oltre 100 miliardi di dollari, è sembrato molto chiaro che Netflix sarà l'acquirente di Warner Bros. L'accordo originale concordato e valutato intorno agli 83 miliardi di dollari sembrava ancora il migliore e più sicuro, anche se la casa di produzione rivale offriva tecnicamente un'alternativa finanziariamente significativamente più grande.

Tuttavia, ora stiamo entrando in un momento cruciale per questa procedura, poiché a metà-fine marzo dovrà essere presa una decisione definitiva su chi divorerà Warner Bros. e HBO Max, e questo ha portato Paramount Skydance a proporre un'altra offerta che potrebbe effettivamente cambiare la dinamica di potere di questa situazione in corso.

Secondo Variety, l'ultima offerta arrivata ieri è ora considerata potenzialmente "superiore" all'accordo inizialmente concordato da Netflix, il che significa che c'è una probabilità crescente che Warner Bros. Discovery torni sul precedente accordo, paghi a Netflix una commissione di risoluzione di miliardi di dollari e accetti invece l'offerta di Paramount Skydance.

L'ultimo aggiornamento della leadership del WBD afferma che non è ancora stata presa alcuna decisione sull'accordo, ma che intende "dialogare ulteriormente" con i dirigenti di Paramount Skydance a riguardo nel prossimo futuro. Se questa sarà considerata l'opzione migliore rispetto all'accordo originale, si aprirà una finestra di quattro giorni in cui Netflix e WBD potranno discutere un accordo rivisto o terminare e prendere strade separate.

Per quanto riguarda ciò che questa offerta migliorata di Paramount Skydance, il miglioramento chiave è un prezzo d'acquisto di 31 dollari per azione in contanti (rispetto ai 30 dollari), un aumento della commissione di risoluzione nel caso in cui i regolatori blocchino l'accordo valutato 7 miliardi di dollari, un accordo continuo per pagare la commissione di risoluzione Netflix pari a 2,8 miliardi di dollari e un nuovo impegno per eliminare il costo di finanziamento di WBD valutato 1,5 miliardi di dollari.

Per ulteriori riferimenti, l'ultima offerta di Paramount Skydance aveva una valutazione totale di circa 108 miliardi di dollari, con questa nuova che ammontava a 111 miliardi di dollari. È un sacco di cheddar.