L'ultima offerta di Paramount per Warner Bros. potrebbe aver riaperto le discussioni

Paramount ha spesso bussato alla porta della sala negoziazioni, cercando di far ascoltare gli azionisti della Warner Bros. le sue richieste mentre spera di impedire che l'accordo con Netflix vada avanti. Fino ad ora, la maggior parte delle sue proteste era caduta nel vuoto, ma sembra che l'ultima offerta di Paramount abbia finalmente costretto WB a tornare al tavolo.

Come ha notato per la prima volta Bloomberg durante il fine settimana, l'ultimo accordo di Paramount - che include una "commissione di ticking" premium per gli azionisti di WBD di circa 650 milioni di dollari per ogni trimestre in cui un accordo previsto non viene completato dopo il 31 dicembre 2026 - ha attirato l'attenzione del consiglio di amministrazione di Warner.

Dichiarazioni sono arrivate rapidamente e a lungo da portavoce di Warner Bros., che hanno definito gli accordi con Paramount insufficienti a compromettere l'offerta proposta da Netflix. Tuttavia, questo nuovo accordo - il nono in totale di Paramount - non ha portato alla stessa risposta immediata. Si ritiene che WB possa tornare al tavolo, anche solo per affermare che il consiglio ha fatto il suo dovere nell'indagare su tutte le offerte.

Warner Bros. pubblicherà il suo rapporto sugli utili del quarto trimestre 2025 all'inizio di questa settimana, con la probabilità che vedremo un indirizzo sull'offerta di Paramount, oltre a fissare una data per il voto degli azionisti sull'accordo con Netflix. Restate all'inizio.