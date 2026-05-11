L'ultima patch di Crimson Desert finalmente aggiunge nuove cavalcature speciali e ti permette di impostare cani da attacco sui nemici

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Da quando i primi trailer mostravano Kliff con il volto di pietra che cavalcava un orso, un lupo e un drago, i fan sono stati disperati di avere Crimson Desert che ci regalassero queste cavalcature per più di un tempo limitato nel gioco. Ora, poco meno di due mesi dopo la sua prima uscita, Crimson Desert ha nuovamente risposto alle preghiere dei fan con la sua ultima patch.

La patch 1.06.00 sembra che Pearl Abyss abbia completato molte delle sue principali correzioni per Crimson Desert dal lancio, e ora stia offrendo ai giocatori alcune cose divertenti dalla loro wishlist degli aggiornamenti. Le cavalcature speciali sono il titolo di prima pagina, con "Orsi, Cinghiali, Lupi, Cervi, Capre di Montagna, Uccelli Kuku, Iguane, Rapace, Cammelli, Leoni e Tigri" ora montabili se riesci a domare e sfamare gli animali abbastanza da addomesticarli. Gli animali indomabili non cambieranno il loro livello di fiducia se li nutri, quindi non sprecare il cibo in nulla che non sia nella lista sopra.

Anche le selle sono state cambiate, non appaiono più automaticamente sulle cavalcature speciali. Dovrai equipaggiarli se vuoi che li tengano attivi, ma sono comunque lì. Inoltre, è stata aggiunta una meccanica di Estrazione, che ti permette di recuperare materiali usati per perfezionare l'equipaggiamento interagendo con i Fabbri.

Altri contenuti e meccaniche aggiuntive includono una macchina artiglio aggiunta alla Marionetta Ridente, nuove abilità a mani nude per Oongka e un nuovo oggetto chiamato Sigillo del Valore. Cosa fa questo? Beh, quando è equipaggiato, i cani che hai come animale domestico attaccano automaticamente i nemici. Forza, mie legioni canine!