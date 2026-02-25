news
L'ultima patch Overwatch nerfa Jetpack Cat e Domina ma potenzia Anran, Mizuki ed Emre
Gli eroi introdotti più recentemente sono stati il fulcro di questo ultimo e rapido aggiornamento.
Sapevamo di aspettarci cambiamenti al Jetpack Cat nell'aggiornamento Overwatch di questa settimana, tutti dopo il terrore felino che ha causato ogni tipo di danno nelle partite per tutto il videogioco. Ora, Blizzard ha rivelato le note complete della patch per questo ultimo aggiornamento, che si tratta di una piccola patch che prende principalmente di mira i cinque nuovi personaggi introdotti all'inizio della Stagione 1.
A parte Vendetta, tutti e cinque i personaggi stanno subendo piccoli aggiustamenti, e per quanto riguarda ciò che sta succedendo, puoi vedere i cambiamenti qui sotto.
Domina:
- Il costo del panopticon è aumentato del 12%
Anran:
- Inferno Rush ha ridotto il cooldown da 8,5 a 8 secondi
- La distanza di movimento di Dancing Blaze è aumentata da 1,5 a 2,25 metri
Emre:
- Il danno del fucile a raffica sintetica aumentato da 20 a 22
Vendetta:
- Il danno da colpo dall'alto della Zanna Palatina è passato da 130 a 120
- Correzione del bug di Palatine Fang che riguarda lo swing dall'alto ora influenzato dal knockback orizzontale durante il lancio verso il basso
Gatto con lo zaino a getto:
- Il cooldown del perk minore di Claw Out aumentato da 6 a 8 secondi
- Il danno del perk maggiore territoriale inflitto è passato dal 50% al 33%
Mizuki:
- La durata del Santuario Kekkai è aumentata da 6 a 7 secondi
Ci sono anche molte altre correzioni rapide dei bug, come puoi vedere qui sotto.
Generale:
- Risolto un problema di texture mancanti sulla skin Charming: 76.
- Sono stati risolti alcuni piccoli problemi con il Jetpack Cat e l'animazione del legame per vari eroi.
- Corretto un problema che nascondeva la forza e la soglia dell'assistenza alla mira del Jetpack Cat.
- Corretto un problema con l'animazione del lancio della spada in terza persona di Vendetta.
- Corretto un problema in cui Mizuki poteva ancora eseguire il Katashiro Return mentre era stordito.
- Corretto un problema in cui la passiva di Mercy veniva visualizzata in modo errato nel Pannello Informazioni Avanzate.
Stadio:
- Ho risolto un problema che faceva sparire l'interfaccia dello stadio dopo un passaggio di round.
- Ha risolto un problema per cui Vendetta poteva spammare il suo potere supremo senza caricarla completamente.
- Corretto un problema per cui Vendetta non riceveva la carica suprema mentre usava il potere d'attacco "Sovraccarico".
- Corretto un problema per cui il Fuoco Principale di Vendetta non attivava Gloomgauntlet né veniva aumentato con il danno corpo a corpo.
- Corretto un problema per cui i VFX di Bola Shot usando il potere "So Cooked" di Freja erano sbagliati.
- Corretto un problema con il potere "Sognante" di Ana che annullava erroneamente i benefici di Artsy Daisy e Fucile Tattico.
- Corretto un problema in cui la Guarigione di Mercy per curare alleati con salute mancante era stata ridotta erroneamente al 15% invece del 40% previsto.