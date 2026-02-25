L'ultima patch Overwatch nerfa Jetpack Cat e Domina ma potenzia Anran, Mizuki ed Emre

HQ

Sapevamo di aspettarci cambiamenti al Jetpack Cat nell'aggiornamento Overwatch di questa settimana, tutti dopo il terrore felino che ha causato ogni tipo di danno nelle partite per tutto il videogioco. Ora, Blizzard ha rivelato le note complete della patch per questo ultimo aggiornamento, che si tratta di una piccola patch che prende principalmente di mira i cinque nuovi personaggi introdotti all'inizio della Stagione 1.

A parte Vendetta, tutti e cinque i personaggi stanno subendo piccoli aggiustamenti, e per quanto riguarda ciò che sta succedendo, puoi vedere i cambiamenti qui sotto.

Domina:



Il costo del panopticon è aumentato del 12%



Anran:



Inferno Rush ha ridotto il cooldown da 8,5 a 8 secondi



La distanza di movimento di Dancing Blaze è aumentata da 1,5 a 2,25 metri



Emre:



Il danno del fucile a raffica sintetica aumentato da 20 a 22



Vendetta:



Il danno da colpo dall'alto della Zanna Palatina è passato da 130 a 120



Correzione del bug di Palatine Fang che riguarda lo swing dall'alto ora influenzato dal knockback orizzontale durante il lancio verso il basso



Gatto con lo zaino a getto:



Il cooldown del perk minore di Claw Out aumentato da 6 a 8 secondi



Il danno del perk maggiore territoriale inflitto è passato dal 50% al 33%



Mizuki:



La durata del Santuario Kekkai è aumentata da 6 a 7 secondi



Ci sono anche molte altre correzioni rapide dei bug, come puoi vedere qui sotto.

Generale:



Risolto un problema di texture mancanti sulla skin Charming: 76.



Sono stati risolti alcuni piccoli problemi con il Jetpack Cat e l'animazione del legame per vari eroi.



Corretto un problema che nascondeva la forza e la soglia dell'assistenza alla mira del Jetpack Cat.



Corretto un problema con l'animazione del lancio della spada in terza persona di Vendetta.



Corretto un problema in cui Mizuki poteva ancora eseguire il Katashiro Return mentre era stordito.



Corretto un problema in cui la passiva di Mercy veniva visualizzata in modo errato nel Pannello Informazioni Avanzate.



Stadio: