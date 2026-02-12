L'ultima sensazione di friendslop Yapyap raggiunge le 500.000 copie vendute in appena una settimana

Dobbiamo trovare un'altra etichetta per questi giochi oltre a friendslop, perché sminuisce davvero quanto questi titoli possano avere successo quando raggiungono il bersaglio. Yapyap è l'esempio più recente di un gioco cooperativo economico pensato forse per non più di poche ore di divertimento che è riuscito a impressionare una comunità più ampia nel suo complesso.

Come riportato dallo sviluppatore del gioco Maison Bap su Steam, il gioco ha già venduto 500.000 copie. Appena uscito il 3 febbraio, questo è un margine di vendita impressionante e dimostra che, anche se stiamo vedendo sempre più titoli friendslop arrivare su Steam, alcuni giochi possono stare al di sopra delle folle crescenti.

Yapyap è un po' come Mage Arena che incontra R.E.P.O. Fino a sei giocatori si ritrovano come aspiranti maghi evocati da un mago per razziare la torre del rivale. Devi causare più caos possibile nella torre e poi uscire vivo senza essere divorato dai mostri e dalle bestie che girano nella base nemica. Usa i controlli vocali per permetterti di lanciare incantesimi e, come in molti altri giochi friendslop, mostra qualche crepa qua e là, gli sviluppatori stanno lavorando per darci più di Yapyap nel prossimo futuro.