L'ultima tastiera di Corsair può colpire i tuoi QTE mentre giochi

Al CES di quest'anno, abbiamo avuto la fortuna di poter fare un tour completo quando ci siamo fermati allo stand Corsair. L'azienda di accessori e hardware per PC offriva molto quando abbiamo dato un'occhiata in giro, dai nuovi strumenti di IA (di cui parleremo in un altro pezzo) a un'intera storia del formato Stream Deck.

Andrew Williams di Corsair ci ha guidato attraverso tutta la sistemazione allo stand, dove ha mostrato la nuova Galleon 100 SD. La 100 ci dice che è una tastiera al 100%, mentre la SD sta per Stream Deck, dato che questa tastiera ne ha una integrata nell'hardware. Oltre a questo, ci sono anche funzionalità aggiuntive per dare ai giocatori un po' di supporto extra nelle loro partite.

"La cosa bella di avere questa integrazione con Stream Deck, e puoi davvero usarla all'interno di un gioco," spiegò Williams. "Ad esempio, se hai giocato Expedition 33, sai di avere le tue mosse. Puoi semplicemente premere uno di questi [tasti], e attraverserà tutto il gioco e ti farà danni perfetti ogni volta. Così non devi stare lì a cliccare e fare i tuoi QTE."

Dai un'occhiata al nostro tour completo qui sotto per maggiori informazioni su ciò che Corsair ha offerto in questo CES: