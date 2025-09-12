L'ultima tendenza degli appuntamenti prende ispirazione dal famoso film d'animazione Shrek della DreamWorks

HQ

Il mondo degli appuntamenti può essere un luogo brutale e demoralizzante, motivo per cui è stata avviata quest'ultima impresa. Un movimento chiamato "Shrekking" è diventato popolare, con questa idea in cui le persone single escono con qualcuno da cui non sono attratti, il tutto nella speranza di essere trattati meglio. Naturalmente, prende ispirazione da DreamWorks ' animato preferito dai fan e da come Princess Fiona ha trovato un partner nell'orco Shrek.

Secondo Independent, l'idea nasce dall'uscire con qualcuno che è meno attraente, meno intelligente o forse qualcuno che guadagna meno, il tutto con l'idea che, poiché "vali di più" di loro, ti tratteranno meglio dei tuoi "pari".

Sebbene l'idea abbia motivi per il successo, ovviamente non sempre ha successo ed è qui che entra in gioco l'essere "Shrekked ". Questo è ciò che accade quando qualcuno fa attivamente Shrekking solo per essere trattato male comunque, quindi essere Shrekked.

L'esperta di relazioni dellHappn 'app di appuntamenti, Claire Rénier, ha commentato il fenomeno Shrekking, aggiungendo: "Anche se 'Shrekking' può sembrare una risposta pragmatica alla stanchezza degli appuntamenti, in realtà rivela alcuni modelli preoccupanti nel modo in cui i single affrontano l'amore e le relazioni. Al di là dell'apparenza, la tendenza è anche radicata nell'autoconservazione. È comprensibile voler ridurre al minimo la vulnerabilità e il rischio emotivo nel difficile panorama degli appuntamenti di oggi, ma proteggersi a spese dei sentimenti di qualcun altro non risolve problemi più profondi".

