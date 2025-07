L'ultima vittoria di Venus Williams all'età di 45 anni è impressionante, ma non batte ancora il record

HQ

Il ritorno di Venus Williams nel competitivo circuito WTA è stato al centro dell'attenzione del Washington Open, e finora è stato un successo, vincendo il suo match di doppio Halley Baptiste e vincendo il suo match di singolare al primo turno 6-3, 6-3 contro Peyton Stearns.

La vittoria (la sua prima partita di singolare in 16 mesi, da marzo 2024, e la sua prima vittoria dal 2023) rende la Williams la giocatrice più anziana a vincere una partita di singolare nel circuito WTA dai tempi di Martina Navratilova, che ha vinto all'età di 47 anni nel 2004. C'è ancora molta strada da fare prima di raggiungere quel record, ma ciò non nega quanto sia stato impressionante il record. Sono passati 31 anni da quando Venus Williams ha vinto il suo primo match di singolare al WTA Tour nel 1994, all'età di 14 anni. La sua rivale di oggi, Stearns, ha solo 23 anni.

"Non sono qui per nessun altro tranne che per me. Non ho nulla da dimostrare. Zip. Zero", ha detto Venus. "Sono qui per me stesso perché voglio essere qui. E dimostrare che qualcuno si sbaglia o pensare a qualcuno non mi ha mai fatto vincere e non mi ha mai fatto perdere."