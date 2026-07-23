L'ultimo aggiornamento del client Steam aggiunge 'Ottimo su Machine'

HQ

SteamOS è un sistema operativo limitato, ma altamente ottimizzato per la sua funzione principale, che è eseguire i giochi nella tua libreria Steam. Ora deve anche soddisfare un nuovo segmento di console, anche se, dato che lo Steam Deck era già in vendita, la 'sovrapposizione' nei giochi verificati è minore.

Tuttavia, Valve consiglia una selezione di giochi per aiutarti a iniziare (o sfruttare al massimo) la tua nuova Steam Machine nel soggiorno, a patto che tu abbia vinto l'opzione di acquisto alla lotteria e che tu sia stato abbastanza fortunato da riceverla già a casa. Questa selezione è ora visualizzata su SteamOS in una nuova sezione chiamata 'Great on Machine', disponibile nella tua libreria di giochi. L'aggiornamento include anche modifiche al Remote Play, correzioni di bug e calibrazioni per il nuovo Steam Controller. Dai un'occhiata alle note della patch qui sotto:

Aggiornamento client Steam: 21 luglio

Abbiamo appena spedito un aggiornamento aggiornato del client Steam al canale Stable.

Generale



Layout migliorato delle impostazioni delle notifiche in alcune lingue



Ho ripristinato l'intero set di opzioni nel menu a tendina 'Risoluzione massima del gioco'. Si trovano nel sottomenu 'Altre opzioni'.



Corretto un caso in cui la finestra di anteprima 'Note della patch' in Impostazioni->System mostrava erroneamente un evento per il canale sbagliato. Ad esempio, mostrare le note del Canale Beta quando il client è iscritto al Canale Stabile.



Risolto un crash all'avvio manuale di una registrazione di partita.



Corretto il passaggio del cursore del mouse per ridimensionare il cursore ai bordi dello schermo.



Ho risolto un caso in cui la schermata di accoppiamento del controller poteva comparire durante gli aggiornamenti del firmware del controller.



Modalità Desktop



Corretto l'uso errata della scala dell'interfaccia quando si è in modalità Big Picture.



Macchina a vapore



Mostra Steam Machine Informazioni verificate sulle capsule di gioco in casa e nella schermata dei dettagli del gioco.



Aggiunta la sezione 'Ottimo sulla macchina' alla Biblioteca



Officina a vapore



Sistema rielaborato che gestiva quali elementi sottoscritti dovevano essere aggiornati.



Gioco a distanza



Aggiunto 59,94 FPS come limite di framerate disponibile



La riduzione dei fotogrammi diminuisce quando il limite di framerate è impostato su automatico



Dispositivi offline corretti che risultano streamabili quando non lo sono.



Correzione del sovraccarico del decodificatore video client quando è abilitata la larghezza di banda illimitata



Coordinate fisse del mouse per lo streaming solo di input



Corretto un refresh rate molto basso su alcuni sistemi, introdotto nell'ultima beta



Input a vapore



Steam Controller: La soglia di calibrazione del giroscopio è stata impostata al 50% del valore precedente, così da rendere meno probabile che si attivi mentre è in mano.



Steam Controller: La soglia di calibrazione del giroscopio è ora disponibile in Steam->Settings->Controller->Details->Calibration & Advanced (Open)->Gyro Calibration.



Steam Controller: Puoi scegliere di disabilitare la calibrazione hardware e affidarti invece agli strumenti standard di Steam Input Giroscopio Calibration, usando l'interruttore "Abilita la calibrazione software per il controller Steam".



Steam Controller: Corretto il sistema di balbuzie del giroscopio dovuto all'ignoranza del timestamp dell'IMU.



È stato aggiunto il supporto sia per la versione cablata che per quella wireless del PDP Afterglow Wave Controller per Nintendo Switch.



Aggiunta la compatibilità dei controller Turtle Beach per Nintendo Switch 2.



Steam Controller Firmware