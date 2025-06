L'ultimo aggiornamento di Grand Theft Auto Online ti consente di possedere attività iconiche di GTA V

HQ

Al giorno d'oggi, i titoli dei giornali potrebbero ancora riguardare principalmente Grand Theft Auto VI, ma Rockstar continua a fornire ai giocatori contenuti per GTA OnlineGrand Theft Auto V in continua evoluzione.

L'ultimo aggiornamento, Money Fronts, arriva il 17 giugno e offre nuovi modi per espandere il tuo impero criminale attraverso la più grande operazione di riciclaggio di denaro in tutta San Andreas finora. Attraverso Martin Madrazo, sarai in grado di entrare in contatto con nuovi "uomini d'affari" che ti aiuteranno a far fluire entrate legittime e illegittime sul tuo account.

Attraverso questo puoi possedere alcune attività iconiche del gioco base, tra cui l'autolavaggio Hands On a Strawberry, Higgins Helitours e il dispensario Smoke on the Water. Naturalmente, non sarebbe un importante aggiornamento di GTA Online senza nuovi veicoli e Rockstar ha promesso l'arrivo di nuovi SUV Woodlander, Karin Everon RS e Declasse Tampa GT.