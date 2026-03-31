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Mario Kart World

L'ultimo aggiornamento di Mario Kart World migliora Bullet Bill e indebolisce i boomerang

È stata introdotta una nuova patch per il kart raccer, che elimina bug, corregge problemi e modifica il gameplay.

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Non succede molto spesso, ma Nintendo ha introdotto un nuovo aggiornamento per Mario Kart World, che è ripreso dopo la patch precedente uscita a gennaio. Considerato come Ver. 1.6.0, questo aggiornamento modifica diversi elementi di gameplay e elimina una serie di bug.

Guardando al gameplay, alcuni dei cambiamenti più importanti riguardano gli oggetti, incluso vedere Bullet Bill migliorare le prestazioni per renderlo più facile da controllare e persino un po' più veloce. A questo si aggiunge un nerf nel mirare ai boomerang che riduce la portata dell'oggetto e il numero di lanci consecutivi consentiti.

C'è anche una modifica a come funziona essere schiacciati, che fa sì che non si possa essere schiacciati mentre si sta già girando o schiantandosi. Tuttavia, ora puoi essere colpito da fulmini e conchiglie spinose subito dopo essere stato schiacciato, il che sarà senza dubbio una piacevole sorpresa...

Per quanto riguarda le note complete della patch, potete vedere questo qui sotto.

Generale


  • Aggiunta Bob-omb Blast come modalità Battaglia; Puoi avere fino a 10 Bob-omb a disposizione alla volta; La distanza che si possono lanciare i Bob-ombs dipende da quanto a lungo tieni premuto il tasto L.

  • Ha modificato le prestazioni di Bullet Bill; Aumentarono la loro portata di movimento laterale; Ora è più facile seguire subito una scorciatoia dopo aver usato Bullet Bill; Aumento della velocità di Bullet Bill su alcune parti dei circuiti di Bowser's Castle, Starview Peak e Rainbow Road.

  • Regolare le prestazioni del boomerang; Ridusse la portata del boomerang; Ridotto il numero di lanci consecutivi consentiti.

  • Ha regolato la probabilità degli oggetti che possono essere ottenuti dalle scatole oggetti durante le gare.

  • Ho regolato il tempo di invincibilità dopo un testacoda o uno schiantamento durante una gara in modo che vari a seconda del personaggio e del veicolo.

  • Più pesante è il peso, più lungo è il tempo di invincibilità.

  • Ha fatto in modo che non venga schiacciato da cose, come i Thwomp, mentre giri o cadi in crash.

  • Ora è possibile essere colpiti da fulmini e conchiglie spinose immediatamente dopo essere stati schiacciati da oggetti, come i Thwomp.

  • Ha fatto in modo che cose come Bob-ombs e Banane non rimbalzino sulle viti delle piante di piranha di edera.

  • Quando si gioca in modalità Single Player o 1p durante il gioco online e il gioco wireless, vengono mostrati fino a due avvisi quando oggetti come Red Shells o Spiny Shells arrivano da distanza.

  • Accorciati il tempo fino a quando la roulette si ferma per determinare il percorso nel gioco online e nel gioco wireless.

Problemi risolti


  • Ho risolto un problema per cui la posizione di partenza a volte era errata.

  • Corretto un problema in cui mucche e altre creature che apparivano tramite la magia di Kamek cadevano attraverso il terreno.

  • Corretto un problema per cui la visualizzazione di Wiggler che appariva tramite la magia di Kamek a volte era errata.

  • Corretto un problema in cui Thwomps o Rocky Wrench apparivano in Airship Fortress o nei cannoni nella gara che porta a Airship Fortress.

  • Ho risolto un problema per cui il personaggio a volte spariva dalla vista guardando nello specchietto retrovisore dopo aver usato un Mega Funghi.

  • Corretto un problema per cui non potevi tornare a un punto prima della Planta Piranha di Edera usando Rewind dopo esserti trasformato in Bullet Bill.

  • Ho risolto un problema per cui lo slot degli oggetti non veniva visualizzato correttamente dopo aver usato Boo e essere tornato in Free Roam.

  • Corretto un problema nel Knockout Tour in cui i giocatori che superavano un checkpoint dopo che il primo classificato aveva già raggiunto l'obiettivo non venivano eliminati, anche se il loro rango era fuori dal limite prestabilito.

  • Ho risolto un problema nelle prove a tempo per cui la visualizzazione delle gomme impilate a volte appariva in modo errato.

  • Ho risolto un problema in Free Roam per cui un Nabbit in fuga cadeva attraverso il terreno.

  • Corretto un problema negli eventi in cui i punteggi non venivano mostrati nella schermata dei risultati durante gli allenamenti.

  • Ho risolto un problema per cui la visualizzazione dello schermo a volte si deformava dopo aver selezionato Cambia personaggio in Free Roam in modalità Online Play.

  • Corretto un problema nel Knockout Tour e nel gioco online, dove le classifiche a volte erano errate dopo aver superato i checkpoint.

  • Ho risolto un problema in cui l'evento selezionato scompariva quando si verificava un errore di comunicazione dopo aver selezionato Gioco Online.

  • Ha risolto un problema nel gioco online e nel gioco senza fili per cui i concorrenti che usavano Bullet Bill a volte sembravano non essere trasformati.

  • Ho risolto un problema per cui i risultati finali non venivano mostrati dopo aver spiattato Knockout Tour in modalità Online Play o Wireless Play.

  • Corretto un problema in Knockout Tour per cui il giocatore osservato non cambiava dopo che era stato eliminato.

  • Corretto un problema per cui la distanza di planata poteva essere eccessivamente lunga durante la gara da Airship Fortress a Dry Bones Burnout.

  • Ho risolto un problema per cui usare la Piuma mentre si salta nel Bazar dei Timidi durante le gare da Airship Fortress o Wario Stadium al Shy Guy Bazaar poteva farti uscire dalla pista.

  • Ho risolto un problema per cui fare un wall ride nel Shy Guy Bazaar durante le gare da Airship Fortress o Wario Stadium al Shy Guy Bazaar poteva farti uscire dal percorso.

  • Corretto un problema in Bowser's Castle per cui i giocatori potevano schiantarsi mentre guidavano sopra la lava con un fungo Dash.

  • Corretto un problema in Salty Salty Speedway per cui i giocatori a volte cadevano attraverso il terreno dopo essere stati colpiti da un fulmine e si rimpicciolivano.

  • Ho risolto un problema durante una battaglia al DK Pass, dove a volte non venivi riportato al percorso dopo aver usato una Piuma e finire fuori dal percorso.

  • Corretto un problema per cui usare un Mega Fungo vicino alla recinzione in Dino Dino Dino Jungle poteva farti tornare sul campo.

  • Ho risolto un problema a Koopa Beach dove alcune boe erano sepolte nel terreno.

  • Corretto un problema in Mario Circuit per cui usare un Mega Fungo poteva far bloccare il giocatore su una recinzione.

  • Ha risolto un problema in Mario Circuit per cui i giocatori potevano a volte tornare sul percorso mentre cavalcavano su un muro di blocchi.

  • Corretto un problema per cui a volte i giocatori venivano riportati sul percorso mentre guidavano lungo il muro vicino al punto di partenza di Faraway Oasis.

  • Corretto un problema per cui i blooper a volte apparivano scuri nei replay di Rainbow Road.

  • Ho risolto un problema in Rainbow Road per cui le Sponde Balls che apparivano tramite la magia di Kamek a volte si muovevano in modo irregolare.

  • Ho risolto un problema per cui usare la Feather per prendere una scorciatoia su Rainbow Road a volte poteva causare classifiche finali errate.

  • Ha risolto un problema per cui a volte si recuperava troppo avanti se si cadeva fuori pista mentre si planava su Rainbow Road; I fantasmi delle prove a tempo che hanno riscontrato questo problema possono essere rimossi dalle Classifiche di visualizzazione senza preavviso.

  • Ha risolto un problema nella gara da Wario Shipyard a Starview Peak, dove i giocatori potevano a volte cadere fuori dal percorso prendendo una scorciatoia.

  • Ho risolto un problema per cui usare un Mega Fungo vicino alla recinzione nel Wario Stadium poteva far cadere il giocatore dal campo.

  • Sono stati affrontati diversi altri problemi per migliorare l'esperienza di gioco.

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