L'ultimo aggiornamento di Mario Kart World migliora Bullet Bill e indebolisce i boomerang

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Non succede molto spesso, ma Nintendo ha introdotto un nuovo aggiornamento per Mario Kart World, che è ripreso dopo la patch precedente uscita a gennaio. Considerato come Ver. 1.6.0, questo aggiornamento modifica diversi elementi di gameplay e elimina una serie di bug.

Guardando al gameplay, alcuni dei cambiamenti più importanti riguardano gli oggetti, incluso vedere Bullet Bill migliorare le prestazioni per renderlo più facile da controllare e persino un po' più veloce. A questo si aggiunge un nerf nel mirare ai boomerang che riduce la portata dell'oggetto e il numero di lanci consecutivi consentiti.

C'è anche una modifica a come funziona essere schiacciati, che fa sì che non si possa essere schiacciati mentre si sta già girando o schiantandosi. Tuttavia, ora puoi essere colpito da fulmini e conchiglie spinose subito dopo essere stato schiacciato, il che sarà senza dubbio una piacevole sorpresa...

Per quanto riguarda le note complete della patch, potete vedere questo qui sotto.

Generale



Aggiunta Bob-omb Blast come modalità Battaglia; Puoi avere fino a 10 Bob-omb a disposizione alla volta; La distanza che si possono lanciare i Bob-ombs dipende da quanto a lungo tieni premuto il tasto L.



Ha modificato le prestazioni di Bullet Bill; Aumentarono la loro portata di movimento laterale; Ora è più facile seguire subito una scorciatoia dopo aver usato Bullet Bill; Aumento della velocità di Bullet Bill su alcune parti dei circuiti di Bowser's Castle, Starview Peak e Rainbow Road.



Regolare le prestazioni del boomerang; Ridusse la portata del boomerang; Ridotto il numero di lanci consecutivi consentiti.



Ha regolato la probabilità degli oggetti che possono essere ottenuti dalle scatole oggetti durante le gare.



Ho regolato il tempo di invincibilità dopo un testacoda o uno schiantamento durante una gara in modo che vari a seconda del personaggio e del veicolo.



Più pesante è il peso, più lungo è il tempo di invincibilità.



Ha fatto in modo che non venga schiacciato da cose, come i Thwomp, mentre giri o cadi in crash.



Ora è possibile essere colpiti da fulmini e conchiglie spinose immediatamente dopo essere stati schiacciati da oggetti, come i Thwomp.



Ha fatto in modo che cose come Bob-ombs e Banane non rimbalzino sulle viti delle piante di piranha di edera.



Quando si gioca in modalità Single Player o 1p durante il gioco online e il gioco wireless, vengono mostrati fino a due avvisi quando oggetti come Red Shells o Spiny Shells arrivano da distanza.



Accorciati il tempo fino a quando la roulette si ferma per determinare il percorso nel gioco online e nel gioco wireless.



Problemi risolti