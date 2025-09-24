L'ultimo aggiornamento di Mario Kart World ora mostra quali oggetti da collezione hai acquisito

HQ

Quando Nintendo Switch 2 e Mario Kart World sono stati lanciati a luglio, abbiamo prodotto una guida che ti ha aiutato a individuare la speciale modalità Mirror nel gioco, una guida che prevedeva la raccolta di alcuni degli oggetti da collezione disponibili nella modalità aperta "Free Roam". In quella guida abbiamo notato un avvertimento sugli oggetti da collezione nel gioco e su come fosse molto difficile dire esattamente di cosa hai bisogno e quanti ne hai spuntati. Per fortuna (e solo due mesi di ritardo se ce lo chiedi...) Nintendo ha introdotto una soluzione per questo problema.

Come parte della versione 1.3.0 del gioco, che è stata appena rilasciata come aggiornamento gratuito, ora c'è un modo per annotare in modo più efficace e semplice gli oggetti da collezione che hai raccolto e persino dove si trovano sulla mappa.

Questo è anche in cima a una serie di altre modifiche e modifiche al gioco che includono la possibilità di unirsi agli amici che stanno giocando a Knockout Tour, a Free Roam in coppia in attesa di una nuova razza, per incontrare più facilmente UFOs nel mondo aperto, implementando contemporaneamente varie modifiche al bilanciamento e correzioni di bug. Dai un'occhiata alle note complete sull'aggiornamento di Version 1.3.0 di seguito.

Generale



Ora puoi unirti agli amici che giocano a "Knockout Tour" selezionando "Amici" da "Gioco online" "1p".



Ora fino a 2 giocatori possono giocare a "Free Roam" mentre aspettano che il gioco sia pieno quando cercano di unirsi agli amici che giocano a "Gara", "Tour a eliminazione diretta" o "Battaglia" in "Gioco online".



La mappa "Free Roam" ora mostra le posizioni degli interruttori P che hai investito e i medaglioni Peach che hai ottenuto.



Ora puoi selezionare un interruttore P dalla mappa e spostarti in una posizione vicino all'interruttore P.



In "Free Roam", ora puoi trasformarti nel personaggio trascinato nell'UFO.



Se "Dash Food" in "Impostazioni/Controller" è impostato su "Non si trasforma", non ti trasformerai.



Ora è più facile incontrare gli UFO in "Free Roam".



Le condizioni per l'apparizione di alcuni medaglioni di pesca in "Free Roam" sono state modificate.



Quando sei spettatore in "Knockout Tour" o "Balloon Battle" in "Online Play" o "Wireless Play", ora puoi scegliere chi guardare, anche se tieni il Joy-Con 2 o il Joy-Con in orizzontale.



Diminuito il tempo che intercorre tra il momento in cui una scatola di oggetti viene presa da qualcuno e la prossima volta che viene rianimata.



Aumentato il tempo di invincibilità dopo un testacoda o un incidente durante una gara.



Ridotta la forza dei salti quando si atterra su un rivale dall'alto.



Diminuito il tempo che intercorre tra il momento in cui si finisce e l'inizio dello spettatore in "Tour a eliminazione diretta" o "Battaglia con palloncini" in "Gioco online" o "Gioco wireless".



Diminuito il tempo che intercorre tra il passaggio attraverso il checkpoint e la visualizzazione della classifica in "Tour a eliminazione diretta" in "Gioco wireless" e "Gioco LAN".



Ulteriormente aumentata la frequenza dei percorsi di tipo giro che appaiono nella selezione quando si sceglie il percorso successivo in "VS Race" e nelle gare wireless.



Problemi risolti