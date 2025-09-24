L'ultimo aggiornamento di Mario Kart World ora mostra quali oggetti da collezione hai acquisito
E modifica un sacco di altre parti del gioco.
Quando Nintendo Switch 2 e Mario Kart World sono stati lanciati a luglio, abbiamo prodotto una guida che ti ha aiutato a individuare la speciale modalità Mirror nel gioco, una guida che prevedeva la raccolta di alcuni degli oggetti da collezione disponibili nella modalità aperta "Free Roam". In quella guida abbiamo notato un avvertimento sugli oggetti da collezione nel gioco e su come fosse molto difficile dire esattamente di cosa hai bisogno e quanti ne hai spuntati. Per fortuna (e solo due mesi di ritardo se ce lo chiedi...) Nintendo ha introdotto una soluzione per questo problema.
Come parte della versione 1.3.0 del gioco, che è stata appena rilasciata come aggiornamento gratuito, ora c'è un modo per annotare in modo più efficace e semplice gli oggetti da collezione che hai raccolto e persino dove si trovano sulla mappa.
Questo è anche in cima a una serie di altre modifiche e modifiche al gioco che includono la possibilità di unirsi agli amici che stanno giocando a Knockout Tour, a Free Roam in coppia in attesa di una nuova razza, per incontrare più facilmente UFOs nel mondo aperto, implementando contemporaneamente varie modifiche al bilanciamento e correzioni di bug. Dai un'occhiata alle note complete sull'aggiornamento di Version 1.3.0 di seguito.
Generale
- Ora puoi unirti agli amici che giocano a "Knockout Tour" selezionando "Amici" da "Gioco online" "1p".
- Ora fino a 2 giocatori possono giocare a "Free Roam" mentre aspettano che il gioco sia pieno quando cercano di unirsi agli amici che giocano a "Gara", "Tour a eliminazione diretta" o "Battaglia" in "Gioco online".
- La mappa "Free Roam" ora mostra le posizioni degli interruttori P che hai investito e i medaglioni Peach che hai ottenuto.
- Ora puoi selezionare un interruttore P dalla mappa e spostarti in una posizione vicino all'interruttore P.
- In "Free Roam", ora puoi trasformarti nel personaggio trascinato nell'UFO.
- Se "Dash Food" in "Impostazioni/Controller" è impostato su "Non si trasforma", non ti trasformerai.
- Ora è più facile incontrare gli UFO in "Free Roam".
- Le condizioni per l'apparizione di alcuni medaglioni di pesca in "Free Roam" sono state modificate.
- Quando sei spettatore in "Knockout Tour" o "Balloon Battle" in "Online Play" o "Wireless Play", ora puoi scegliere chi guardare, anche se tieni il Joy-Con 2 o il Joy-Con in orizzontale.
- Diminuito il tempo che intercorre tra il momento in cui una scatola di oggetti viene presa da qualcuno e la prossima volta che viene rianimata.
- Aumentato il tempo di invincibilità dopo un testacoda o un incidente durante una gara.
- Ridotta la forza dei salti quando si atterra su un rivale dall'alto.
- Diminuito il tempo che intercorre tra il momento in cui si finisce e l'inizio dello spettatore in "Tour a eliminazione diretta" o "Battaglia con palloncini" in "Gioco online" o "Gioco wireless".
- Diminuito il tempo che intercorre tra il passaggio attraverso il checkpoint e la visualizzazione della classifica in "Tour a eliminazione diretta" in "Gioco wireless" e "Gioco LAN".
- Ulteriormente aumentata la frequenza dei percorsi di tipo giro che appaiono nella selezione quando si sceglie il percorso successivo in "VS Race" e nelle gare wireless.
Problemi risolti
- Risolto un problema in "Gioco online" e "Gioco wireless" per cui la classifica a volte diventava errata se un giocatore usciva dal percorso contemporaneamente al raggiungimento del traguardo.
- Risolto un problema in "Grand Prix", "Knockout Tour" e "VS Race", per cui la classifica della CPU a volte scendeva dopo aver raggiunto il traguardo.
- Risolto un problema in "Tour a eliminazione diretta" in "Gioco online" per cui le valutazioni degli altri giocatori a volte apparivano come "0" nella schermata dei risultati.
- Risolto un problema per cui un guscio spinoso a volte superava il primo classificato in "Partita wireless" o "Partita online".
- Risolto un problema per cui i giocatori a volte venivano scagliati all'indietro per una grande distanza quando venivano colpiti da un guscio spinoso.
- Risolto un problema per cui il secondo oggetto in uno slot a volte non scompariva quando veniva colpito da un fulmine.
- Risolto un problema per cui colpire la base di un pilastro a mezz'aria a volte causava un grande salto.
- Risolto un problema che a volte causava l'instabilità del movimento durante un giro sul muro sull'acqua.
- Risolto un problema per cui i giocatori a volte venivano spazzati via con forza dopo l'atterraggio quando facevano un mini salto mentre risalivano un fiume.
- Risolto un problema per cui i giocatori a volte passavano attraverso il terreno quando venivano colpiti da un'auto che guidava sulla strada.
- Risolto un problema in "Free Roam" per cui i giocatori a volte non erano in grado di entrare correttamente nei tubi dopo essere usciti da un rimorchio.
- Risolto un problema per cui la schermata dei risultati a volte veniva distorta dopo aver assistito a "Battaglia con palloncini" in "Gioco online".
- Risolto un problema per cui il gioco a volte non procedeva alla schermata di selezione del percorso dopo essere usciti da un tubo durante la modalità "Free Roam" in "Gioco online".
- Risolto un problema per cui il Pallottolo Bill a volte scivolava attraverso i muri quando veniva usato in "Coppa del cielo".
- Risolto un problema per cui i giocatori a volte rimanevano bloccati su un muro all'inizio della gara in direzione da "Fortezza dell'aeronave" a "Bazar del timido ragazzo".
- Risolto un problema per cui i giocatori a volte rimanevano bloccati nei muri quando usavano un Bullet Bill in "Il castello di Bowser".
- Risolto un problema in "Cheep Cheep Falls" per cui le scatole degli oggetti a volte erano difficili da raccogliere quando lo sterzo intelligente era attivato.
- Risolto un problema in "Knockout Tour" "Spiny Rally" per cui a volte c'era una scatola di oggetti sepolta nel terreno.
- Diversi altri problemi sono stati risolti per migliorare l'esperienza di gioco.