L'ultimo aggiornamento di Peak introduce run personalizzate, mini run e accessibilità per zombiephobia

HQ

Peak non è un gioco live-service. Questo lo hanno chiarito poco dopo il lancio gli sviluppatori Landfall Games e Aggro Crab Games. Tuttavia, Peak ha ricevuto molti aggiornamenti costanti dal suo lancio lo scorso giugno, con l'ultima aggiunta che è stata l'aggiornamento Play It Your Way.

Come dice la stampa, questo aggiornamento ti dà molto più controllo sul modo in cui giochi Peak. Le run personalizzate permettono a te e ai tuoi amici di impostare singoli livelli di difficoltà, includendo aggiungere più o meno di un certo pericolo, l'eliminazione di più tipi di un certo oggetto e altro ancora. Purtroppo, se stai cercando gli ultimi obiettivi/distintivi e pensi che questo possa essere un modo semplice per ottenerli, gli obiettivi vengono disattivati durante le partite personalizzate.

Le mini run ti danno la possibilità di giocare per un periodo di tempo più breve. Invece di salire tutta la montagna, puoi affrontare un solo tipo di terreno. Forse questo apre le porte a nuove mappe più piccole in futuro, se questo è qualcosa che interessa a Landfall e Aggro Crab.

I falò da campo ora sono molto più gentili, aggiungendo salvataggi automatici se devi chiamare la partita notturna a metà corsa, e durano anche quanto vuoi, con la nebbia e la fame accumulate di prima che non influenzano più lo stato del mondo. È stata inclusa anche l'accessibilità per la zombifobia, trasformando gli zombie che si lanciano in enormi funghi. Ora tutto ciò che ci serve è una modalità micofobia per contrastare questi nuovi nemici.