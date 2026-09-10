L'ultimo aggiornamento di sistema Nintendo Switch 2 introduce la condivisione del codice QR del Mii e il supporto VRR
Una serie di nuove funzionalità e miglioramenti è stata introdotta come parte della Ver. 23.0.0.
È stata una settimana davvero piacevole per essere proprietari di una Nintendo Switch 2, dato che i due Direct hanno dato ai fan molte ragioni per continuare a usare la loro console ibrida, sia nel prossimo futuro che anche nel 2027. Sulla base di ciò, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per Switch 2, considerato Ver. 23.0.0 e portando con sé alcune funzionalità e miglioramenti attesi da tempo.
Per prima cosa, aspettatevi miglioramenti in GameChat, in particolare nella possibilità di vedere quali chat avete già aderito e anche nella creazione di chat senza dover invitare amici. Poi c'è il miglioramento delle Virtual Game Card nel menu Home, con l'introduzione di una funzione che permette a quale console possa usare ogni carta e altro ancora.
Per gli appassionati di tecnologia, il refresh rate variabile (VRR) arriverà sulla console in modalità TV. Sarà necessario un aggiornamento della dock per utilizzare questa funzione, ma permetterà al software e alla TV di sincronizzarsi e adattarsi alle prestazioni del software.
Oltre a questo, aspettati localizzazione, audio, display e impostazioni di trasferimento di sistema più ampie, anche tra unità Switch 2, e ora c'è anche l'opzione per condividere il tuo Mii con gli amici creando un codice QR unico.
Puoi vedere le note complete della patch per la versione 23.0.0 qui sotto:
- Sono stati apportati i seguenti aggiornamenti a GameChat: L'elenco delle chat a cui puoi unirti ora mostra le chat a cui eri già entrato; Quando inizi una nuova chat, puoi entrare senza invitare amici; Aggiunta un'opzione al menu che appare premendo il pulsante C durante una chat che ti permette di cambiare la dimensione dello schermo.
- Aggiunta un'opzione di impostazione alle Virtual Game Card nel MENU HOME: Qui puoi rivedere e modificare quali console possono usare Virtual Game Card, tra le altre opzioni.
- Aggiunta la compatibilità per il VRR (frequenza di aggiornamento variabile) in modalità TV. Se supportata sia dal software che dalla TV, la frequenza di aggiornamento in uscita verrà regolata in base alle prestazioni del software. È necessario un aggiornamento della dock del Nintendo Switch 2 per abilitare questa funzione.
- Aggiunta la possibilità di effettuare un trasferimento di sistema da una console Nintendo Switch 2 a un'altra console Nintendo Switch 2.
- I seguenti aggiornamenti sono stati apportati sotto Accessibilità nelle Impostazioni di Sistema: Aggiunta del portoghese (Brasile) alle lingue di testo vocale disponibili; Aggiunta del portoghese (Brasile) alle lingue "Visualizza il discorso come testo" di GameChat.
- I seguenti aggiornamenti sono stati apportati sotto Audio nelle impostazioni di sistema: Aggiunta l'opzione per salvare le impostazioni separatamente per ciascuna TV collegata.
- I seguenti aggiornamenti sono stati apportati sotto Display in System Settings: rinominati "Dock Output Information" in "Video Output Information", che ora include dettagli sulle uscite TV connesse. Impostazioni aggiunte per VRR.
- I seguenti aggiornamenti sono stati effettuati sotto Mii nelle Impostazioni di sistema: aggiunta una funzione che permette di creare un codice QR per un Mii e condividerlo con altri utenti.
- I seguenti aggiornamenti sono stati apportati in Modalità Sospensione nelle Impostazioni di Sistema: Scegliendo il volume per Play Console Wake-Up Sound in Modalità TV ora il suono viene riprodotto immediatamente, così da poter controllare il livello del volume.
- Aggiunta la possibilità di abilitare o disabilitare "Handheld Mode Boost" sotto Impostazioni rapide.
- Il trasferimento di sistema su Nintendo Switch 2 è stato aggiunto sotto Impostazioni di sistema > sistema.
- All'avvio del software, se una scheda virtuale non può essere espulsa da un'altra console perché è spenta o non connessa a internet, verrà visualizzato un prompt per avviare il software con una licenza online - Solo l'utente che ha acquistato il software può giocarci usando la licenza online.
- Ora la musica può essere riprodotta mentre si crea o si modifica un Mii - Puoi cambiare o fermare la musica usando le Impostazioni Musica nell'angolo in alto dello schermo.
- Ora puoi usare altri controller durante Handheld Mode Boost mentre i controller Joy-Con 2 sono collegati alla console.
- L'attività di gioco, che si trova sotto Profilo sulla tua pagina utente, ora combina il tempo di gioco dello stesso software su più console - I tempi combinati verranno visualizzati in ordine, iniziando dal software giocato dopo l'aggiornamento.
- Sono stati apportati miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.