L'ultimo aggiornamento di sistema Nintendo Switch 2 introduce la condivisione del codice QR del Mii e il supporto VRR

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È stata una settimana davvero piacevole per essere proprietari di una Nintendo Switch 2, dato che i due Direct hanno dato ai fan molte ragioni per continuare a usare la loro console ibrida, sia nel prossimo futuro che anche nel 2027. Sulla base di ciò, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per Switch 2, considerato Ver. 23.0.0 e portando con sé alcune funzionalità e miglioramenti attesi da tempo.

Per prima cosa, aspettatevi miglioramenti in GameChat, in particolare nella possibilità di vedere quali chat avete già aderito e anche nella creazione di chat senza dover invitare amici. Poi c'è il miglioramento delle Virtual Game Card nel menu Home, con l'introduzione di una funzione che permette a quale console possa usare ogni carta e altro ancora.

Per gli appassionati di tecnologia, il refresh rate variabile (VRR) arriverà sulla console in modalità TV. Sarà necessario un aggiornamento della dock per utilizzare questa funzione, ma permetterà al software e alla TV di sincronizzarsi e adattarsi alle prestazioni del software.

Oltre a questo, aspettati localizzazione, audio, display e impostazioni di trasferimento di sistema più ampie, anche tra unità Switch 2, e ora c'è anche l'opzione per condividere il tuo Mii con gli amici creando un codice QR unico.

Puoi vedere le note complete della patch per la versione 23.0.0 qui sotto: