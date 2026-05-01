L'ultimo aggiornamento di Star Wars: The Old Republic vede un finale importante della storia

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Star Wars: The Old Republic sta concludendo la trama dell'Eredità dei Sith. Rilasciato per la prima volta nel 2022, è l'ottava espansione della storia ad essere introdotta nel gioco, focalizzata su una nuova campagna militare con il famigerato Darth Malgus al centro.

Ora, con l'aggiornamento 7.9 del gioco, vediamo la trama chiudersi con l'evento narrativo Legacy Reborn. Darth Jadus ha rubato l'ologramma di Darth Nul e si sta dirigendo verso Khar Shian, dove vedremo i finali della trama realizzarsi. Diverse prospettive dei personaggi saranno incluse nella parte finale di Legacy of the Sith, permettendo ai giocatori di vedere il climax dell'evento in modi diversi.

L'aggiornamento include anche nuovi oggetti ispirati a The Mandalorian e Grogu che arrivano al Cartel Market, una nuova stagione PvP, il ritorno di Nar Shadaa Nightlife, la Stagione Galattica 11 e anche aggiornamenti sulla qualità della vita. Puoi consultare tutte le note della patch dell'aggiornamento Legacy Reborn nel riepilogo della diretta qui.