L'ultimo albero assassino di Warhammer ha una propria linea di profumi

HQ

È un profumo? Una fragranza? Uno stile di vita completamente centrato su una singola bottiglia di profumo? No, no e no. Grove Guardian non è un profumo nuovo, ma è invece - come probabilmente ci si aspetterebbe dal team di Games Workshop - una nuova miniatura per squarciare i campi di battaglia dei Regni Mortali.

I Sylvaneth stanno attirando molta attenzione in questo momento, con nuovi modelli e un nuovo Battletome in arrivo per Warhammer: Age of Sigmar. I Guardiani del Bosco sono figure chiave nella lore dei Sylvaneth e nei loro eserciti, mentre supervisionano la crescita dei nuovi Sylvaneth, piantati saldamente nelle radici di un albero antico mentre proteggono fermamente i loro boschetti.

Impugnando una brocca per l'acqua in una mano e un'arma malvagia a mezzaluna nell'altra, la Guardiana del Bosco mescola vita e morte, proprio come fanno tanti suoi compagni degli alberi in un esercito Sylvaneth. Con l'uscita del Battletome, riceveremo anche nuove grandi scatole con rinforzi di spiriti degli alberi, cavalleria gossamid e un reggimento rinomato chiamato Twisted Branch.

Annuncio pubblicitario: