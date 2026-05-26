L'ultimo attacco degli Stati Uniti all'Iran ha fatto salire nuovamente il prezzo del greggio Brent

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Proprio quando sembrava che la pace fosse vicina, gli Stati Uniti hanno effettuato una serie di attacchi 'difensivi', come li hanno chiamati, nel sud dell'Iran, mentre il loro alleato Israele ha ripreso la campagna in Libano contro Hezbollah. Queste azioni militari si sono svolte mentre il Ministro degli Esteri iraniano e il suo principale negoziatore si trovavano a Doha (Qatar) per tenere colloqui di pace con i negoziatori statunitensi su una soluzione al conflitto.

Questa ripresa delle ostilità ha immediatamente fatto salire il prezzo dei futures sul Brent di 2,36 dollari, equivalente a circa il 2%, mentre nella sessione precedente, venerdì (ieri, lunedì, era giorno festivo negli Stati Uniti) aveva chiuso con un calo del 7%, alimentato da voci di possibile fine della guerra e chiusura dello Stretto di Hormuz.

"I trader stanno puntando fortemente sul fatto che una svolta decisiva libererà finalmente le petroliere che sono da tempo paralizzate e intrappolate nello Stretto di Hormuz e dintorni," ha dichiarato Tim Waterer, analista capo di mercato di KCM Trade, in commenti riportati da Reuters.

Si dice che Stati Uniti e Iran abbiano raggiunto un accordo preliminare in base al quale si impegnano a cercare una soluzione al conflitto e alla chiusura dello Stretto di Hormuz entro un massimo di 60 giorni. Nel frattempo, centinaia di navi che trasportano l'equivalente di un quinto della fornitura energetica mondiale sono bloccate nelle acque dello stretto, in attesa della riapertura del passaggio.