L'ultimo breve Overwatch spiega come Brigitte abbia creato il jetpack di Jetpack Cat

Come diavolo ha fatto l'ultimo eroe di supporto di Overwatch a trovare il suo veicolo aereo? Come ha fatto Fika la Gatta a pilotare una tuta e diventare Jetpack Cat? Queste sono domande che ci poniamo da tempo, con Blizzard che ogni tanto condivide altre informazioni sotto forma di frammenti come che questa non è una creatura altamente intelligente come Winston o Hammond (Wrecking Ball), ma piuttosto un gatto... in uno zaino a reazione...

Comunque, la domanda a cui tutti volevamo una risposta è finalmente questa. In un nuovo cortometraggio animato, un video narrato dalla doppiatrice di Brigitte Matilda Smedius, scopriamo come l'eroe del Supporto corpo a corpo abbia progettato e costruito lo zaino a getpack di Jetpack Cat. Il video vede Brigitte parlare e rispondere a domande interessanti come come far sì che un volo si attacchi a una creatura senza pollici opponibili, come si adatterà a Fika il Gatto, se il jetpack dovrebbe sparare proiettili singoli o in un gruppo, o se devono essere chiamati proiettili o "purrjectiles". Tutte queste domande avvincenti e altre ancora sono state risposte.

Potete vedere questo nuovo corto qui sotto, che lascia intendere che altra narrazione e lore di Jetpack Cat vengono svelati ed esplorati nel gioco in Overwatch. Quindi assicurati di accedere per saperne di più.

E per saperne di più su Jetpack Cat, non perdere il nostro recente rapporto in cui parliamo di come le skin saranno modellate sui gatti dello sviluppatore di Blizzard e di come il jetpack avrebbe potuto, in un mondo alternativo, essere invece un UFO o una tuta mech.