L'ultimo diario degli sviluppatori si concentra sulle fazioni nemiche di Clive Barker's Hellraiser: Revival

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Nel corso dei mesi, Saber Interactive ha mostrato Clive Barker's Hellraiser: Revival in più occasioni, con una delle apparizioni più recenti che include la data ufficiale di lancio del titolo horror nell'ottobre 2026.

Sulla base di ciò, è arrivato un diario degli sviluppatori che offre uno sguardo sull'orrore offerto dal progetto, con particolare attenzione alle fazioni nemiche che i giocatori dovranno superare.

Sebbene i Cenobiti abbiano un ruolo importante in questo gioco, ci sono anche altre due fazioni spaventose e contorte da affrontare. Uno è la Chiesa Scarlatta, che è un culto guidato da una figura nota Marlowe, che cerca di usare la scatola puzzle della Configurazione Genesi per parlare con i Cenobiti e creare il proprio paradiso dissoluto. Allo stesso modo, gli Indegni sono un gruppo di mostruosi ex umani che mirano a usare la Configurazione Genesi per salvarsi dal loro attuale destino oscuro.

Ci viene detto che entrambe le fazioni "offriranno esperienze di combattimento completamente diverse, ognuna con le proprie sfide da superare", mentre la Configurazione Genesis offre una vasta gamma di armi e strumenti per tagliare questi nemici.

Dai un'occhiata a un sacco di nuovi Clive Barker's Hellraiser: Revival gameplay qui sotto nell'ultimo diario degli sviluppatori.