L'ultimo film di Sydney Sweeney Christy ha uno dei peggiori weekend di apertura di tutti i tempi

L'era del biopic è finalmente finita? The Smashing Machine di Dwayne Johnson non è riuscito ad attirare il pubblico nonostante le forti recensioni della critica, e ora Christy di Sydney Sweeney ha subito uno dei peggiori weekend di apertura di tutti i tempi per un film che ha debuttato in più di 2.000 sale.

Secondo The Numbers, si dice che Christy abbia avuto un weekend di apertura da 1,3 milioni di dollari negli Stati Uniti. Il film è andato bene dalla critica, con un punteggio del 67% su Rotten Tomatoes al momento della scrittura. Alle recensioni degli utenti non è ancora stato assegnato un punteggio medio, poiché sembra che non abbastanza persone abbiano visto il film.

Christy segue la storia del pugile nella vita reale Christy Martin, mescolando un racconto della sua eccezionale carriera con una vita familiare travagliata. È difficile dire esattamente perché nessuno si sia presentato a vedere il film, considerando che il nome di Sweeney è in tutta Hollywood in questo momento, e che i biopic tendono almeno a ottenere un po' di scalpore.

