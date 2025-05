L'ultimo laptop di punta di Lenovo è una bestia da gioco assoluta

HQ

Di recente, in occasione dell'evento Tech World Shanghai 2025, Lenovo ha presentato il suo ultimo laptop di punta, il nuovo Legion 9i di 10a generazione. Questo laptop da 18 pollici è progettato sia per le persone che giocano che per coloro che li creano, con funzionalità impressionanti racchiuse al suo interno.

Lo schermo da 18 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz in 4K e fino a 440 Hz in FHD, con supporto 2D e 3D per designer e giocatori che potrebbero voler utilizzare le funzionalità 3D. All'interno, il laptop ha una GPU RTX 5090, un processore Intel Core Ultra 9 275HX e spazio per un massimo di 192 GB di RAM e 8 TB di spazio di archiviazione SSD.

Jun Ouyang, senior vice president e general manager di Lenovo per il segmento consumer, intelligent devices group, Lenovo, ha dichiarato quanto segue in una dichiarazione: "I laptop da gioco più potenti offrono prestazioni senza soluzione di continuità anche con i titoli più impegnativi e il nuovo laptop Lenovo Legion 9i (18", 10) è progettato per stabilire un nuovo standard. Costruito con hardware di alto livello e innovazioni software AI di nuova generazione, combina velocità e intelligenza eccezionali, non solo per il gioco immersivo, ma anche per fornire agli sviluppatori di giochi, agli ingegneri AI e ai designer le prestazioni elevate e il supporto 3D 2K opzionale di cui hanno bisogno per dare vita alle loro visioni".

Anche il coperchio superiore è stato ridisegnato in modo fresco e potente. Per questo nuovo modello 9i è stato introdotto un coperchio in carbonio forgiato, che si rivelerà più resistente e leggero dell'alluminio. Inoltre, ogni cover superiore è unica nel suo genere, quindi se prendi uno di questi laptop, sarà unico per te.

Attualmente, il Lenovo Legion 9i 10a generazione sarà disponibile da giugno, con un prezzo di partenza previsto di 4499 euro.