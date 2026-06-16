L'ultimo mega successo di friendslop è un gioco di nascondino che ha venduto 2 milioni di copie in meno di una settimana

Il nascondino come concetto di videogioco si è spesso rivelato popolare. Prop Hunt è il nostro esempio più famoso, ma Meccha Chameleon non ti permette di trasformarti in un altro oggetto per nasconderti. Invece, ti permette letteralmente di mimetizzarti con l'ambiente circostante, quindi sei quasi impossibile da individuare per un seeker.

Il gioco, già soprannominato l'ultimo mega successo friendslop, ha raccolto 2 milioni di copie vendute in pochi giorni su Steam. Gli sviluppatori lo hanno rivelato in un nuovo post, ringraziando i fan e promettendo che una nuova mappa arriverà più avanti questa settimana.

Anche se vediamo molti giochi che cercano di salire sul carro degli amici e pensano che la bolla scoppierà presto, giochi come Meccha Chameleon dimostrano che si può ancora ottenere molto interesse da una premessa semplice e divertente e a un prezzo basso. Al momento, i fan chiedono un'ottimizzazione aggiuntiva per Meccha Chameleon, quindi si spera di poterlo ottenere prima che l'autobus friendslop passi a un nuovo preferito.