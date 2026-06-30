L'ultimo mondo del tardo Half-Life 2 e del designer di Dishonored, Viktor Antonov, è stato rivelato come Guns of Eschaton

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L'anno scorso abbiamo perso il leggendario artista, designer e worldbuilder Viktor Antonov. Famoso per il suo lavoro nel dare vita a Half-Life 2 e Dishonored, Antonov stava lavorando a un progetto finale prima della sua scomparsa. Ora, lo sviluppatore Eschatology Entertainment è pronto a svelare quel gioco, ed è un FPS Soulslike unico nel suo genere chiamato Guns of Eschaton.

Guns of Eschaton si svolge in un'ambientazione occidentale combinata con un tocco occulto. "Il mondo sta morendo," ci dice il trailer nei primi secondi, e sta a noi preservare la legge e la giustizia che esistono in un mondo impazzito. Nel trailer, vediamo il nostro protagonista combattere bare che sono riprese in vita, donne demoniache con ali e volti di pipistrello, strani bulbi oculari fluttuanti, oltre ad altri nemici strani e unici. Sembra che Guns of Eschaton sia un gioco cooperativo, visto che vediamo il protagonista con un amico accanto a lui, quindi almeno non stai dando la caccia a esseri che sembrano usciti da un libro horror cosmico da soli.

Fuad Kuliev, capo dello studio di Eschatology Entertainment, ha detto di aver contribuito a plasmare il mondo di Guns of Eschaton insieme a Viktor Antonov fin dai suoi primi stadi. "Ho avuto il privilegio di plasmare questo mondo insieme a Viktor: dove idee, temi e concetti si sono evoluti grazie al suo talento fino a diventare il mondo che i giocatori vedranno oggi. L'immaginazione e l'eredità creativa di Viktor sono state una fonte costante di ispirazione durante tutto lo sviluppo, e questo gioco è il risultato di un incredibile sforzo collaborativo di tutto il nostro team per dare vita a questa visione. Siamo orgogliosi di condividerlo con attori di tutto il mondo in collaborazione con il nostro editore, 4Divinity," ha detto.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e aggiungi la lista dei desideri di Guns of Eschaton ora su Steam.