L'ultimo mouse di Razer è pensato per essere utilizzato verticalmente

Razer ha presentato una serie di nuove opzioni di mouse da gioco e una di queste è un'innovazione molto accattivante e sorprendente. Perché l'azienda tecnologica ha annunciato il suo primo mouse verticale, essendo questo un dispositivo pensato per essere utilizzato in posizione verticale e considerato un passo avanti nell'ergonomia.

Ufficialmente, si chiama Razer Pro Click V2 Vertical Edition e si trova a un angolo di 71,7 gradi che ha lo scopo di riflettere la presa e la sensazione naturale di una stretta di mano. L'idea è che questo riduca lo sforzo esercitato su un utente, il tutto mentre il poggiapollice esteso cerca ulteriormente di mantenere la mano rilassata e la base mira a portare a movimenti più fluidi.

C'è anche un modello Pro Click V2 più tradizionale che si trova a un angolo di 30 gradi più consueto. È anche progettato pensando all'ergonomia, ma non in modo aggressivo come l'alternativa verticale.

Entrambi i mouse sono inoltre integrati con sistemi di intelligenza artificiale tramite Razer Prompt Master, che afferma di "semplificare il processo di creazione rapida" e "consente agli utenti di riformulare, riassumere e creare rapidamente suggerimenti personalizzati con un'interruzione minima del flusso di lavoro".

I mouse sono stati lanciati oggi e sono disponibili per l'acquisto su Razer Store rispettivamente per $ 120 e $ 100.