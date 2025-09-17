L'ultimo Nintendo Direct ha avuto più spettatori simultanei rispetto alla presentazione dell'iPhone 17 di Apple

HQ

Venerdì scorso, Nintendo ha tirato fuori lo streaming più impressionante Nintendo Direct che abbia mai avuto, forse tranne quando ha mostrato nuove console. Ci hanno completamente sbalordito con notizie su giochi come la data di uscita di Metroid Prime 4: Beyond, un trailer di Kirby Air Riders, DLC per Donkey Kong Bananza e annunci di titoli come Fire Emblem: Fortune's Weave e Mario Tennis Fever. Il tutto è stato poi completato da Virtual Boy per Switch Online, completo di hardware di accompagnamento.

Questo era ovviamente qualcosa che molte persone volevano vedere e, grazie a Stream Charts, ora sappiamo che più persone si sono sintonizzate per guardare ciò che Nintendo aveva da mostrare rispetto a quando Apple ha presentato le sue notizie solo pochi giorni prima, incluso l'iPhone 17. Al suo apice, Nintendo ha avuto 2,9 milioni di spettatori, mentre Apple ha raggiunto "solo" i 2,8 milioni.

Non male, vero?