L'ultimo ostacolo per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stato rimosso

Probabilmente ricorderete tutte le lunghe ed estenuanti discussioni, le fughe di notizie, le concessioni e le udienze in tribunale, prima che dopo quasi due anni si decidesse che Microsoft sarebbe stata autorizzata ad acquistare Activision Blizzard (e nel frattempo cambiare l'intera strategia multiformato).

Ma... non tutti sono stati contenti del risultato e la Federal Trade Commission (FTC) ha cercato di presentare ricorso contro la decisione e sta lavorando dall'autunno 2023 per cercare di fermare la fusione. Ora Yahoo riferisce che questo lavoro è stato concluso dopo che un tribunale unanime ha deciso che tutto è stato fatto correttamente e affermano anche che la FTC non è stata in grado di proporre nulla di nuovo che giustifichi lo strappo dell'accordo.

Ciò significa che l'ultimo piccolo ostacolo è stato rimosso e Activision Blizzard è ora di proprietà di Microsoft senza alcun punto interrogativo legale.