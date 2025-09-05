L'ultimo progetto di David Bowie trovato nel suo studio

HQ

L'ultimo album di David Bowie, Blackstar, è spesso visto dai fan come un addio definitivo da parte del cantante dopo la sua diagnosi di cancro. Blackstar è uscito nel 2016, lo stesso anno in cui Bowie è morto, eppure è stato recentemente rivelato che aveva un progetto finale segreto in lavorazione.

Secondo la BBC, il progetto è stato scoperto chiuso nello studio di Bowie e si chiama The Spectator. Si tratta di un musical, ambientato nella Londra del 18° secolo. Il musical era sconosciuto anche ai suoi più stretti collaboratori, e le note sono state inviate al V&A Museum insieme al resto dell'archivio di Bowie.

Bowie era apparentemente ossessionato dallo sviluppo della satira e dell'arte nella Londra del XVIII secolo. Se fosse uscito, avrebbe permesso a Bowie di realizzare l'ambizione di una vita di scrivere per il teatro.

