L'ultimo progetto di People Can Fly è uno sparatutto d'avventura di sopravvivenza attualmente disponibile in accesso anticipato

People Can Fly è uno sviluppatore piuttosto noto, poiché nel corso degli anni lo studio polacco ha creato o aiutato a fornire Painkiller, Gears of War, Bulletstorm, Fortnite e Outriders. Il futuro vede il team tornare a Gears of War per aiutare nella produzione di Gears of War: E-Day, ma non è tutto ciò che ha in cantiere.

Di recente, People Can Fly ha lanciato lo sparatutto di avventura di sopravvivenza Lost Rift in accesso anticipato su PC. Si tratta di un gioco in cui fino a cinque giocatori hanno il compito di costruire una base e intraprendere impegnative spedizioni di estrazione in un mondo PvPvE dove c'è molto da fare.

Ci sono meccaniche di costruzione che riflettono il genere survival e un gameplay d'azione in prima persona in cui pistole, archi e altri strumenti vengono utilizzati per respingere la fauna selvatica, i selvaggi NPC, gli altri giocatori e persino i pericoli soprannaturali... E tutto questo in un mondo devastato da condizioni meteorologiche avverse come uragani, fulmini e incendi. Inutile dire che la sopravvivenza non è una passeggiata.

Poiché Lost Rift è ora disponibile in accesso anticipato, puoi entrare nel gioco oggi stesso e, per un assaggio di ciò che offre, dai un'occhiata al trailer di lancio qui sotto.