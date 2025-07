L'ultimo programma di OpenAI ha portato a casa una medaglia d'oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica

HQ

Nemmeno il più intelligente dei matematici è al sicuro dall'ascesa dell'intelligenza artificiale. Recentemente, durante il International Math Olympiad, OpenAI ha deciso di testare la sua ultima tecnologia di ragionamento sperimentale LLM, che si è dimostrata così efficace da guadagnare una prestigiosa medaglia d'oro.

Secondo il ricercatore Alexander Wei, la tecnologia ha gareggiato nell'evento secondo le stesse regole delle controparti umane ed è riuscita a risolvere cinque dei sei problemi che ha dovuto affrontare, con tre ex medagliati che hanno valutato il suo lavoro e hanno determinato che ha ottenuto un punteggio di 35/42, sufficiente per una medaglia d'oro.

Secondo Wei, l'intelligenza artificiale doveva operare allo stesso modo degli esseri umani, il che significa che aveva 4,5 ore per completare l'esame, non poteva utilizzare alcuno strumento o Internet e doveva leggere i problemi e proporre soluzioni sotto forma di prove in linguaggio naturale. Ha raggiunto il compito a portata di mano e ora OpenAI ha un "modello in grado di creare argomenti intricati e a tenuta stagna al livello dei matematici umani".

Sebbene OpenAI intenda rilasciare presto GPT-5, Wei ha affermato che questo modello con questo livello di capacità matematiche avanzate non sarà disponibile per diversi mesi, il che significa che tutti gli studenti che desiderano fare un salto nei compiti dovranno aspettare un po' più a lungo...