L'ultimo rapporto afferma che Tom Hardy non ha ancora tagliato il turno MobLand, sono in corso discussioni per un ritorno

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Recentemente è circolato un rapporto che affermava che Tom Hardy era stato licenziato dal suo ruolo nella serie drammatica Paramount+ MobLand , tutte a seguito di affermazioni secondo cui l'attore era regolarmente in ritardo sul set e aveva litigato con il team creativo riguardo alle riscritture dei dialoghi e alla direzione generale dello show. All'epoca furono fatte ogni sorta di dichiarazioni, con alcuni che difendevano Hardy sostenendo che le accuse riportate fossero false, mentre altri notarono una tendenza di comportamento che risale a progetti passati su cui Hardy ha lavorato. In ogni caso, l'unica cosa era chiara era che la partenza di Hardy MobLand era stata solo una mossa negativa per la popolarità dello show, dato che molti avevano espresso l'opinione che lui fosse il motivo per cui l'avevano guardata, una mossa che senza dubbio ha portato la Paramount a voler assicurarsi che Hardy rimanesse parte del team per la terza stagione pianificata.

Parlando di questo punto, ora Variety ha condiviso un rapporto in cui sostiene che la Paramount stia cercando di sistemare le cose con Hardy e che "Tom non è stato licenziato, la porta per la terza stagione non è chiusa e le cose stanno venendo lavorate creativamente."

Il rapporto nota persino che il produttore esecutivo Guy Ritchie probabilmente sta spingendo il produttore David Glasser a risolvere le cose con Hardy, dato che "a Guy piace lavorare con Tom." Un altro insider ha detto che, sebbene Hardy possa essere "difficile, è una star del cinema".

In un altro sviluppo interessante, il rapporto afferma che Hardy era frustrato con lo sceneggiatore Jez Butterworth per aver consegnato le sceneggiature in ritardo, rendendo difficile per Hardy prepararsi per le scene. Allo stesso modo, si dice che Butterworth abbia parlato solo con Glasser e non sia mai andato sul set, rendendo quasi impossibile per Hardy risolvere problemi con la sceneggiatura, con un membro della produzione che afferma di aver detto: "Pochissime persone nel cast o nella troupe hanno qualcosa a che fare con Jez. Non lo vediamo mai."

In ogni caso, è molto chiaro che ci sono problemi più grandi dietro le quinte di MobLand, ma come sempre, soldi e numeri parlano e, dato che la serie è una delle più grandi di Paramount+, è difficile presumere che la terza stagione andrà avanti con la sua protagonista al timone, quindi restate sintonizzati perché ci saranno ulteriori sviluppi in questa saga.